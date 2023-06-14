Только не каждый день: сколько тренировок в неделю помогут быстро похудеть

Есть еще короткие углеводы, к ним относятся картофель, фрукты, выпечка, мед, сладкие десерты и напитки. Эти продукты можно есть за полчаса до тренировок тем, кто работает над набором массы . Такие углеводы хороши тем, что сразу после еды дают мгновенный прилив сил. Все дело в их особенном строении: углеводные цепочки короткие, а значит, быстро усваиваются в организме. Сахар из этих продуктов практически моментально попадает в кровь. Но уже через 30–40 минут возвращается чувство голода. Короткие углеводы способствуют набору веса, особенно если человек мало двигается. Все время хочется есть, но килокалории не успевают потратиться», — объясняет диетолог.