7 способов раз и навсегда избавиться от жирового «фартука» на животе

Бегите спринт
Вместо того чтобы часами заниматься на беговой дорожке, включите в свою тренировку спринтерские забеги. Они повышают уровень гормона роста, который, в свою очередь, приводит к снижению жировых отложений. Эксперт советует пробежать несколько стометровок как можно быстрее, чередуя забеги со спокойной ходьбой.
Качайте не только пресс
Всего-то шесть кубиков — вот что такое эти ваши мышцы пресса. А основные мышцы, которые поддерживают нашу осанку, — это кора, фундамент в строительстве нашего тела. Это глубокая поперечная, прямая и косые мышцы живота.
«Работа с ними помогает не только укреплению формы, но и сжиганию жира: чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы сжигаете», —
Идеальные упражнения для этого — подъемы ног, планка и медвежья походка (человек встает в планку с прямыми руками и пытается шагать, выставляя вперед противоположные руку и ногу, попеременно меняя конечности).
Укрепляйте тазовое дно
Здесь поможет упражнение «мертвый жук». Как правильно делать это упражнение, читайте в нашем материале. Сразу оговоримся: оно противопоказано при протрузии дисков позвоночника поясничного отдела, грыже шейного отдела позвоночника и при диастазе. Начинающим надо его выполнять только под присмотром тренера.
Следите за осанкой
Сутулость оказывает негативное влияние на пищеварение. Причин много, но одна из них заключается в том, что, когда мы горбимся, у нас сжимаются и внутренние органы.
Помочь может растяжка спины. Тренер советует такое упражнение: лечь на пол на живот, вытянуть руки вверх. Приподнимайте плечевой пояс и медленно тяните прямые руки и ноги. Зафиксируйтесь в таком положении, затем опустите их. Повторите 12 раз.
«Когда ходите, старайтесь задействовать ягодичные мышцы, следите за осанкой, не идите на носочках и не давите на пятки», — говорит Уилл Дуру.
Откажитесь от добавленного сахара
Врачи называют его самым большим кошмаром для живота и причиной образования висцерального жира. Уилл Дуру советует заменить его продуктами, содержащими натуральный сахар, например медом. Его можно добавлять утром к йогурту или фруктам.
Не ешьте углеводы на ночь
Макароны, хлеб, белый рис — после 8 часов вечера этих продуктов в рационе быть не должно. Вместо них на ужин лучше есть блюда с высоким содержанием белка и овощей.
Перестаньте нервничать
При стрессе вырабатывается кортизол, избыток которого влияет на жировые отложения на животе. В первую очередь от этого страдают женщины.
«Если вы постоянно нервничаете, будет трудно добиться плоского живота, потому что уровень кортизола всегда будет слишком высоким», — говорит эксперт.
Кстати, чрезмерная физическая нагрузка тоже поднимает уровень стресса, а следовательно, кортизола. Так что сократите время тренировок до 45 минут интенсивных упражнений и больше ходите пешком — это отличное кардио.