7 способов раз и навсегда избавиться от жирового «фартука» на животе

Вместо того чтобы часами заниматься на беговой дорожке, включите в свою тренировку спринтерские забеги. Они повышают уровень гормона роста, который, в свою очередь, приводит к снижению жировых отложений. Эксперт советует пробежать несколько стометровок как можно быстрее, чередуя забеги со спокойной ходьбой.