14 причин, почему вы набираете вес, хотя сидите на диете и занимаетесь спортом

Есть люди, которые как будто всю жизнь только и делают, что пытаются похудеть — но безрезультатно. А то еще и умудряются, наоборот, набрать лишний вес.
Что делать, если это про вас? Попробуйте проанализировать свой образ жизни. Вам может казаться, что и за питанием вы вроде бы следите, и на тренировки ходите, и вообще все делаете правильно, но на самом деле повторяете из года в год одни и те же ошибки, которые ведут к набору веса.
Вы делаете ставку только на спортзал
Безусловно, если вы выделяете на занятия спортом хотя бы час в неделю — это уже значительный вклад в ваше здоровье и шаг на пути к фигуре мечты. Однако если в оставшееся время вы вообще почти не двигаетесь, этого может быть все-таки мало. Постарайтесь оставаться активными и вне тренировок: чаще ходите пешком, гуляйте на свежем воздухе, постарайтесь реже пользоваться лифтом.
Вы недооцениваете размер своих порций
Вам может казаться, что едите вы совсем мало, «как птичка». Однако ученые Корнелского университета выяснили, что люди со средним весом склонны недооценивать калорийность своего рациона за день почти на 20%, а люди с избыточным весом недооценивают его почти на 40%.
Это не значит, что теперь вам надо отказываться от любимой еды и переходить на брокколи и куриную грудку. Более того, даже на таких якобы «безопасных» для фигуры продуктах можно поправиться, если не следить за размером порций.
Вы не считаете калории из напитков
Сок, кофе, пиво или лимонад — напитки, а не еда, однако калорийность у них есть, и порой очень немаленькая. Вы можете следить за питанием и считать калории, пытаться поддерживать дефицит, однако если при этом не учитываете такие напитки, вы можете не только не худеть, но еще и набирать вес.
Вы мало спите
Современные люди вообще редко высыпаются. Вам может казаться, что уж на фигуру это никак не влияет, но ученые говорят обратное.
Вы едите слишком мало белка
Чтобы питаться сбалансированно и не страдать от чувства голода, важно есть достаточно и белков, и жиров, и углеводов. Чаще всего люди в своем рационе не добирают норму белка — и из-за этого они чувствуют себя менее сытыми в течение дня. А это приводит к перекусам.
Вы не работаете со стрессом
Источников стресса может быть так много, что в какой-то момент вы можете вообще перестать обращать внимание на это состояние. Однако очень важно уметь бороться со стрессом. Дело в том, что выброс кортизола тоже может спровоцировать переедание — особенно если вы из тех, кто пытается заесть эмоции сладким.
Вы принимаете лекарства с побочными эффектами
Многие популярные препараты имеют среди побочных эффектов увеличение веса. Это не значит, что вам нужно перестать пить таблетки, которые прописал врач, однако имеет смысл обсудить с ним, нельзя ли заменить лекарство.
Ваши мышцы воспалены
Есть
Вы неправильно взвешиваетесь
Самый минимальный вес за весь день у человека — когда он просыпается утром, идет в уборную и потом встает на весы. В течение дня мы все становимся тяжелее по мере того, как едим и пьем. Поэтому так важно каждый день вставать на весы в одно и то же время — иначе вам трудно будет понять, толстеете вы или худеете.
Вы пропускаете приемы пищи
Иногда люди думают, что если плотно поели в обед, то можно просто пропустить ужин — и тогда все будет хорошо. А некоторые предполагают, что пропуск приема пищи поможет сбросить лишний вес без диет. Но, увы, так не работает: вы просто даете отсрочку своему голоду и съедаете на обед гораздо больше, чем вам нужно. Есть исследование от
Вы едите слишком быстро
Привычка слишком быстро прожевывать пищу, есть на ходу или под звуки телевизора может мешать вам привести себя в форму. Дело в том, что так вы съедаете гораздо больше, чем вам нужно, сами того не замечая. Ваш мозг просто не успевает определить, что вы сыты.
Вы не прошли медобследование
Есть ряд болезней, которые мешают вам сбросить вес. Апноэ, гипотиреоз, депрессия, сахарный диабет… Если вы долгое время не можете похудеть, несмотря на все старания, значит, пришла пора проверить свое здоровье.
Вы слишком много себе запрещаете
Многие люди в погоне за быстрым результатом отказываются от всех любимых продуктов и пытаются есть минимум пищи. Однако
Вы едите мало клетчатки
Есть люди, которые в принципе не любят овощи. А фрукты в наших краях зачастую довольно дорогие. Между тем без клетчатки никакого здорового похудения быть не может. Пищевые волокна дают чувство насыщения и помогают наладить пищеварение, пишет