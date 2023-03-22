14 причин, почему вы набираете вес, хотя сидите на диете и занимаетесь спортом

Вы делаете ставку только на спортзал

Безусловно, если вы выделяете на занятия спортом хотя бы час в неделю — это уже значительный вклад в ваше здоровье и шаг на пути к фигуре мечты. Однако если в оставшееся время вы вообще почти не двигаетесь, этого может быть все-таки мало. Постарайтесь оставаться активными и вне тренировок: чаще ходите пешком, гуляйте на свежем воздухе, постарайтесь реже пользоваться лифтом.

Вы недооцениваете размер своих порций

Вам может казаться, что едите вы совсем мало, «как птичка». Однако ученые Корнелского университета выяснили, что люди со средним весом склонны недооценивать калорийность своего рациона за день почти на 20%, а люди с избыточным весом недооценивают его почти на 40%.

Это не значит, что теперь вам надо отказываться от любимой еды и переходить на брокколи и куриную грудку. Более того, даже на таких якобы «безопасных» для фигуры продуктах можно поправиться, если не следить за размером порций.