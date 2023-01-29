Многие люди не хотят сидеть на диете, заниматься спортом, предпочитая для похудения полностью отказаться от пищи на несколько дней. Причем нередко в Сети можно найти массу советов о «лечебном» голодании.
Насколько в реальности безопасно лишать организм пищи на продолжительное время? Не будет ли такой подход к своему питанию слишком радикальной мерой? «Доктор Питер» поговорил о проблемах голодания с врачом терапевтом, нефрологом, диетологом СМ-Клиники, кандидатом медицинских наук Екатериной Корсевой.
Споры вокруг голодания не утихают
Голоданию посвящено огромное количество разнообразных теорий и гипотез. По одной из версий, отказ от еды продлевает жизнь и исцеляет от всевозможных болезней. Однако подобные теории относятся к области альтернативной медицины.
С точки зрения доказательной медицины польза голода для здоровья никак не подтверждена научно, глобальные исследования ее не определили. При этом важно различать краткосрочное голодание и длительный отказ от пищи.
Различаем по сроку и степени риска
Голодание продолжительностью в 1–2 дня не нанесет организму серьезного вреда. Более того, в отдельных случаях оно может оказать определенную пользу. Так, «голодный» день можно использовать для детоксикации организма после праздников или отпуска. Это поможет немного разгрузить пищеварение и дать отдых организму.
Строгую диету иногда прописывают при обострении панкреатита — воспаления поджелудочной железы, а также пациентам с высокими рисками развития диабета второго типа. В любом случае, такое питание всегда назначает врач, предварительно взвесив все «за» и «против» и обсудив подробнее все нюансы с человеком, которому предстоит голодать.
Что же касается продолжительного голодания для потери веса — здесь специалисты доказательной медицины на удивление единодушны. Такой отказ от пищи крайне вреден для организма. Да и выдержать длительную голодовку, когда вокруг все едят, очень сложно морально, что наносит дополнительный ущерб психике.
Чем чревата длительная «голодовка»?
В отношении длительного голодания наукой доказан целый ряд негативных эффектов, которые, так или иначе, проявляются практически у всех людей, которые таким образом пытаются решить проблемы с весом или хотят поправить пошатнувшееся здоровье. Среди них стоит выделить следующее.
1. Вес вернется обратно с излишком
Жесткие ограничения в еде — это всегда огромный стресс для организма. Тело переходит в режим «выживания» и начинает усиленно экономить энергию. В результате обмен веществ замедляется, а каждая полученная калория начинает идти не в энергетический расход, а про запас. Что произойдет после окончания голодовки?
Организм не сможет моментально перестроиться обратно, а метаболизм останется замедленным. При возврате к привычному рациону, даже если он будет достаточно сбалансированным, большая часть съеденного все равно будет уходить в жировые запасы. Сброшенный вес моментально вернется обратно, и, скорее всего, к нему добавится еще несколько килограммов. Восстанавливать «убитый» обмен веществ при этом придется очень долго.
2. Дефицит витаминов и минералов
Резкое сокращение калорийности рациона нарушает баланс белков, жиров и углеводов в организме, одновременно лишая нас получаемых из пищи витаминов, минералов и аминокислот. Это негативно влияет на работу всех органов и на внешний вид человека.
Распространенными последствиями голодовки станут выпадение волос, истончение ногтей, порча зубной эмали, потеря тонуса кожи. У людей на жесткой диете часто развивается анемия и обезвоживание со всеми сопутствующими «побочками» — головокружениями, потерей концентрации, слабостью.
3. Потеря мышечной массы
Задумываясь о похудении, мы, прежде всего, мечтаем избавиться от лишнего жира. Голодание здесь не лучший помощник. Дело в том, что у голодающего человека «в топку» начинает идти не жировая, а мышечная ткань. Именно из нее лишенный питательных веществ организм черпает необходимый для функционирования белок. После окончания диеты большая часть жира остается на месте, зато мышцы сокращаются в объеме и теряют тонус.
4. Постоянное состояние стресса
Длительное голодание стимулирует выработку «гормона стресса» —кортизола. Это перегружает ответственные за его производство надпочечники и в буквальном смысле вгоняет организм в состояние стресса — и физического, и эмоционального. А стресс, как известно, способен провоцировать обострение самых разных проблем со здоровьем.
5. Проблемы с желудочно-кишечным трактом
Один «разгрузочный» день после праздников может помочь пищеварительной системе прийти в норму. Однако продолжительный отказ от еды повышает риски обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Особую опасность голодовки несут для людей с язвенной и желчнокаменной болезнью.