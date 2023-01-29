Диетолог Корсева рассказала, что происходит с организмом во время и после голодания

Казалось бы, если голодать какое-то время, то можно легко сбросить лишний вес. Существуют даже планы питания, которые подразумевают разгрузочные дни и даже недели. Насколько это безопасно?