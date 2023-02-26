Уролог Гадзиян рассказал, можно ли похудеть с помощью секса

Как рассказал хирург-уролог Марк Гадзиян, секс, по сути, та же физическая активность. И один акт любви можно сравнить с подъемом на два лестничных пролета — за это время человек сжигает от 85 до 150 калорий.
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наукЛичный сайт
— Мужчины способны сжечь больше калорий, чем женщины, так как физически активнее во время секса, — уточнил уролог в своем телеграм-канале.
Но дело не только в фигуре. Кроме радости и приятной «побочки» в виде похудения, занятия любовью приносят и другую пользу нашему организму. Доктор назвал еще 4 полезных эффекта секса:
провоцирует выработку гормонов — окситоцина и пролактина. Они оказывают расслабляющий эффект, который, в свою очередь, может снизить артериальное давление;
укрепляет иммунитет;
укрепляет мышцы тазового дна;
повышает самооценку.
В то же время есть проблемы, которые могут снизить качество интимной жизни. По словам уролога, на ней плохо отражаются:
избыточный вес,
снижение выработки тестостерона,
депрессия,
прием некоторых препаратов. К примеру, снижающих давление или антидепрессантов,
недовольство своим внешним видом.
Другие мнения
По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, сексуальная активность помогает сжигать энергию, укреплять мышцы и сосуды, а также получить своеобразную кардиотренировку — пульс в такие моменты учащается до 150-200 ударов в минуту. По расчетам врача, за 25 минут в энергичном темпе мужчина может потерять 105 калорий, а женщина — 78 калорий. И чем дольше и интенсивнее любовь, тем большее калорий сожгутся в процессе.
По мнению психолога, тренера центра семейного и сексуального образования Secrets Марии Цветковой, при регулярных занятиях сексом действительно можно похудеть. Но это связано в большей степени не с физической нагрузкой, а с гормонами, которые вырабатываются в процессе, в том числе окситоцином, эндорфинами и пролактином. Такой гормональный коктейль «включает» наш мозг, мы становимся более активными и больше двигаемся, у нас улучшается настроение. Кроме того, вырабатываемые гормоны начинают расщеплять жиры и улучшают тонус кожи. Однако, как уточнила эксперт, при всех своих плюсах заменить занятия спортом секс не может. Это и не надо — как напомнила Мария Цветкова, он вовсе не предназначен для тренировок.