Уролог Гадзиян рассказал, можно ли похудеть с помощью секса

— Мужчины способны сжечь больше калорий, чем женщины, так как физически активнее во время секса, — уточнил уролог в своем телеграм-канале.

Но дело не только в фигуре. Кроме радости и приятной «побочки» в виде похудения, занятия любовью приносят и другую пользу нашему организму. Доктор назвал еще 4 полезных эффекта секса:

провоцирует выработку гормонов — окситоцина и пролактина. Они оказывают расслабляющий эффект, который, в свою очередь, может снизить артериальное давление; укрепляет иммунитет; укрепляет мышцы тазового дна; повышает самооценку.

В то же время есть проблемы, которые могут снизить качество интимной жизни. По словам уролога, на ней плохо отражаются: