Что такое спортивная медицина и зачем она непрофессионалам

Как сделать, чтобы этого избежать, расскажут врачи спортивной медицины и функциональной диагностики в в клинике «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной.
Здесь можно пройти исследования, которые помогут не только правильно спланировать нагрузки и составить план тренировок, но и дать информацию о возможной или скрытой патологии сердечно-сосудистой системы, которую может выявить именно кардиодиагностика.
Также можно получить совет врача о занятиях спортом при наличии заболеваний, в первую очередь — опорно-двигательного аппарата. Врачи помогут достичь наилучшей физической формы и избежать опасного перенапряжения организма, справиться с уже наступившей перетренированностью, реабилитироваться после травм.
Главная же задача специалистов клиники «Мой медицинский центр» — сохранять здоровье людей, чтобы от занятий спортом те получали только пользу.
В 2023 году клиника «Мой медицинский центр» выступила медицинским партнером фестиваля «ЗСД Фонтанка фест».
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«Мой медицинский центр»
Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 8
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