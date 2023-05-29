Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Что такое спортивная медицина и зачем она непрофессионалам

Люди, которые начинают вести здоровый образ жизни или приступают к тренировкам, зачастую делают это бессистемно и руководствуются только собственными желаниями и чьими-то советами. Иногда за это приходится расплачиваться перетренированностью и связанным с ней ухудшением самочувствия.

29 мая 2023
Что такое спортивная медицина и зачем она непрофессионалам
Источник:
Пресс-служба ГК «ММЦ»

Как сделать, чтобы этого избежать, расскажут врачи спортивной медицины и функциональной диагностики в в клинике «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной.

Что такое спортивная медицина и зачем она непрофессионалам
Источник:
инфографика Ольга Сергеева

Здесь можно пройти исследования, которые помогут не только правильно спланировать нагрузки и составить план тренировок, но и дать информацию о возможной или скрытой патологии сердечно-сосудистой системы, которую может выявить именно кардиодиагностика.

Также можно получить совет врача о занятиях спортом при наличии заболеваний, в первую очередь — опорно-двигательного аппарата. Врачи помогут достичь наилучшей физической формы и избежать опасного перенапряжения организма, справиться с уже наступившей перетренированностью, реабилитироваться после травм.

+2

Главная же задача специалистов клиники «Мой медицинский центр» — сохранять здоровье людей, чтобы от занятий спортом те получали только пользу.

В 2023 году клиника «Мой медицинский центр» выступила медицинским партнером фестиваля «ЗСД Фонтанка фест».

Узнать подробности и записаться на прием: https://groupmmc-sport-test.aqulas.me/

«Мой медицинский центр»  
Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 8

Реклама, ООО «ММЦ», лицензия ЛО41-00110-47/00555069 от 15.10.2021 г.  

Получитеконсультациюспециалиста
пооказываемымуслугамивозможнымпротивопоказаниям
Спецпроекты