6 простых способов увеличить физическую активность, если у вас нет времени на спорт

Буквально полчаса физической активности в день позволяют снизить риск инфаркта, сахарного диабета, атеросклероза и гипертонии. Кроме того, спорт работает в качестве средства профилактики нескольких видов рака. Регулярные и умеренные физические нагрузки укрепляют наши кости и защищают от остеопорозов, помогают улучшить координацию. Человек, который занимается спортом, лучше спит, быстрее выздоравливает и восстанавливается после болезней.

Кроме того, тренировки и движение полезны для ментального здоровья. Врачи говорят, что спорт даже способен облегчить симптомы депрессии.