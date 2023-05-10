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6 простых способов увеличить физическую активность, если у вас нет времени на спорт

Если у вас нет возможности регулярно посещать спортзал, вы все равно можете добавить больше активности в свою повседневную жизнь. Главное — начать, даже небольшие усилия принесут результат.

10 мая 2023
Как похудеть
Источник:
iStockphoto

Спортом нужно заниматься не только ради красивой фигуры, но и ради здоровья. Эксперты Роспотребнадзора объяснили, что регулярная физическая нагрузка делает с нашим организмом и как заставить себя больше двигаться, если в фитнес-зал вы ходить не можете.

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Буквально полчаса физической активности в день позволяют снизить риск инфаркта, сахарного диабета, атеросклероза и гипертонии. Кроме того, спорт работает в качестве средства профилактики нескольких видов рака. Регулярные и умеренные физические нагрузки укрепляют наши кости и защищают от остеопорозов, помогают улучшить координацию. Человек, который занимается спортом, лучше спит, быстрее выздоравливает и восстанавливается после болезней.

Кроме того, тренировки и движение полезны для ментального здоровья. Врачи говорят, что спорт даже способен облегчить симптомы депрессии.

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Но что делать, если у вас нет денег или времени посещать спортзал? Есть другие варианты физической активности, которые вообще не требуют специального оборудования и финансовых вложений. Помните, лучше добавить в свою жизнь хотя бы немного больше движения, чем вообще ничего не делать.

Вот несколько простых способов увеличить ежедневную активность.

  • Время от времени идите пешком, вместо того чтобы поехать на машине или общественном транспорте.

  • Выходите на несколько остановок раньше и проходите часть привычного маршрута пешком.

  • Откажитесь от лифта в пользу лестницы.

  • Играйте с детьми и домашними животными.

  • Танцуйте под любимую музыку дома.

  • По выходным отправляйтесь на прогулку с семьей или друзьями.

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Буквально 2-3 месяца регулярных упражнений — и вы уже заметите эффект.

Некоторым людям перед тем, как начать заниматься спортом, стоит посоветоваться с врачом. Например, если вы:

  • часто падаете в обморок и страдаете от головокружений;

  • подозреваете у себя проблемы с сердцем;

  • после спорта страдаете от боли в груди или одышки;

  • вам больше 45 лет.

Дополнительное обследование поможет выяснить, какие виды физической активности принесут вам пользу и не навредят.

А о том, какие хитрости помогут вам полюбить спорт, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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