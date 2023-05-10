6 простых способов увеличить физическую активность, если у вас нет времени на спорт

Спортом нужно заниматься не только ради красивой фигуры, но и ради здоровья.
Буквально полчаса физической активности в день позволяют снизить риск инфаркта, сахарного диабета, атеросклероза и гипертонии. Кроме того, спорт работает в качестве средства профилактики нескольких видов рака. Регулярные и умеренные физические нагрузки укрепляют наши кости и защищают от остеопорозов, помогают улучшить координацию. Человек, который занимается спортом, лучше спит, быстрее выздоравливает и восстанавливается после болезней.
Кроме того, тренировки и движение полезны для ментального здоровья. Врачи говорят, что спорт даже способен облегчить симптомы депрессии.
Но что делать, если у вас нет денег или времени посещать спортзал? Есть другие варианты физической активности, которые вообще не требуют специального оборудования и финансовых вложений. Помните, лучше добавить в свою жизнь хотя бы немного больше движения, чем вообще ничего не делать.
Вот несколько простых способов увеличить ежедневную активность.
Время от времени идите пешком, вместо того чтобы поехать на машине или общественном транспорте.
Выходите на несколько остановок раньше и проходите часть привычного маршрута пешком.
Откажитесь от лифта в пользу лестницы.
Играйте с детьми и домашними животными.
Танцуйте под любимую музыку дома.
По выходным отправляйтесь на прогулку с семьей или друзьями.
Буквально 2-3 месяца регулярных упражнений — и вы уже заметите эффект.
Некоторым людям перед тем, как начать заниматься спортом, стоит посоветоваться с врачом. Например, если вы:
часто падаете в обморок и страдаете от головокружений;
подозреваете у себя проблемы с сердцем;
после спорта страдаете от боли в груди или одышки;
вам больше 45 лет.
Дополнительное обследование поможет выяснить, какие виды физической активности принесут вам пользу и не навредят.
А о том, какие хитрости помогут вам полюбить спорт, читайте ЗДЕСЬ.