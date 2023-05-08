5 лучших диет для здоровья сердца по версии американской кардиологической ассоциации

Ученые также оценили диеты с низким содержанием жиров и углеводов. Они набрали от 64 до 72 баллов. У специалистов есть опасения, что низкожировые диеты исключают все жиры, в то время как кардиологи призывают заменять насыщенные жиры более полезными ненасыщенными.