Кардиолог Новикова объяснила, чем опасны соленые огурцы для сердечников и гипертоников

Не так давно в журнале
Значит ли это, что пора срочно избавляться от закруток с солеными огурчиками? На этот вопрос в своем
Как отмечает Новикова, выводы ученых действительно справедливы. Дело в том, что в консервированных овощах много соли. А избыточное потребление натрия врачи связывают с повышенным давлением, увеличением риска инфаркта миокарда, инсульта и сердечно-сосудистой смертности. Несмотря на это, люди продолжают есть соль в больших количествах. Напомним, что эксперты ВОЗ рекомендуют есть не больше 5 грамм соли в день — это приблизительно одна чайная ложка без горки.
Интересно, что повышенную чувствительность к соли врачи фиксируют у:
афроамериканцев;
людей с низкой массой тела при рождении;
пожилых;
женщин в постменопаузальном периоде.
Из-за особенностей традиций готовки в нашей стране и пищевых привычек соли мы едим в два раза больше, чем нужно, — примерно 8-11 грамм в сутки. Обычно мы добавляем соль в процессе приготовления пищи, потом еще и ставим солонку на стол. А еще много скрытой соли есть в различной готовой продукции, покупных соусах, полуфабрикатах и соленьях из магазина.
В чем опасность увлечения солеными огурцами
Натрий задерживает воду в сосудистом русле и увеличивает объем циркулирующей крови. Такая нагрузка может быть особенно опасной для тех, у кого и так есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Если человек с повышенным давлением еще и съест зараз большую порцию тех же соленых огурцов, давление может еще больше подскочить, и тут уже недалеко до инсульта.
Впрочем, на этом вредные свойства соли не заканчиваются, не зря ее прозвали «белым ядом». Соль может ускорять развитие атеросклероза, так как она делает артерии более жесткими, ускоряет процессы фиброзирования и воспаления сосудистой стенки.
Это не значит, что от соли нужно отказываться совсем. Новикова напоминает: не существует суперпродуктов, которые могли бы подарить вечную молодость, как и не существует продуктов-убийц, которые обязательно нужно полностью исключить из своего ежедневного меню.
Гораздо разумнее просто придерживаться рекомендованных норм ее потребления. А о том, как есть меньше соли, можно узнать ЗДЕСЬ.