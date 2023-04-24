Кардиолог Новикова объяснила, чем опасны соленые огурцы для сердечников и гипертоников

Как отмечает Новикова, выводы ученых действительно справедливы. Дело в том, что в консервированных овощах много соли. А избыточное потребление натрия врачи связывают с повышенным давлением, увеличением риска инфаркта миокарда, инсульта и сердечно-сосудистой смертности . Несмотря на это, люди продолжают есть соль в больших количествах. Напомним, что эксперты ВОЗ рекомендуют есть не больше 5 грамм соли в день — это приблизительно одна чайная ложка без горки.