Немецкие ученые выяснили, как повышенное давление влияет на психику

«Хронически повышенное давление вызывает атеросклероз, заболевание мелких сосудов, что приводит к ишемическому повреждению головного мозга. Оно проявляется поражением белого вещества, которое связано с возникновением депрессии, — объясняют ученые. — Также на психическое здоровье влияет и то, что люди с гипертонией, как правило, ведут не самый здоровый образ жизни: мало двигаются, много курят, плохо питаются. Важно и то, что, когда людям ставят диагноз «гипертония», им приходится сталкиваться с внезапным осознанием, что они не здоровы, а также с необходимостью менять жизнь. Это, безусловно, сказывается на психическом здоровье.