Немецкие ученые выяснили, как повышенное давление влияет на психику

Группа ученых из Института когнитивных исследований человека и мозга им. Макса Планка (MPI CBS) в Лейпциге
В эксперименте приняли участие 500 тысяч человек, средний возраст которых — 60 лет. Чтобы безошибочно систематизировать все медицинские данные, ученые решили воспользоваться методом машинного вычисления. Все данные исследователи брали из Британского биобанка.
Парадоксальный вывод ученых
Результаты исследования получились любопытными и даже неожиданными. Оказалось, что люди с повышенным давлением (систолическим) реже страдают от депрессии, тревожности, перепадов настроения и других психических расстройств. Более того, эмоционально они чувствуют себя гораздо лучше, чем участники эксперимента без проблем с кровяным давлением. Мозговая активность (способность воспринимать и обрабатывать информацию) при этом не страдает.
Однако пациенты с диагнозом «гипертония» склонны к депрессивному настрою, постоянной тоске.
Тот факт, что повышенное давление может улучшать психическое состояние человека, ученые объясняют тем, что оно «значительно снижает восприятие физической боли и стрессов». Мозг привыкает к тому, что давление повышается, из-за этого у человека меняется болевой порог.
Исследователи называют парадоксальным фактом то, что для пациентов с диагностированной гипертонией обнаружилась абсолютно другая закономерность. Но и для нее есть свои объяснения.
«Хронически повышенное давление вызывает атеросклероз, заболевание мелких сосудов, что приводит к ишемическому повреждению головного мозга. Оно проявляется поражением белого вещества, которое связано с возникновением депрессии, — объясняют ученые. — Также на психическое здоровье влияет и то, что люди с гипертонией, как правило, ведут не самый здоровый образ жизни: мало двигаются, много курят, плохо питаются. Важно и то, что, когда людям ставят диагноз «гипертония», им приходится сталкиваться с внезапным осознанием, что они не здоровы, а также с необходимостью менять жизнь. Это, безусловно, сказывается на психическом здоровье.
Ученые уверены, что это исследование должно помочь в профилактике гипертонической болезни, а также в разработке новых методик лечения.
Как заподозрить скрытую гипертонию
Исследование ученых Оксфорда доказало: каждый восьмой взрослый может страдать о высокого давления, даже если при измерении оно оказывается в норме. Нетипичным образом гипертония может проявляться у пожилых людей, пациентов с диабетом, болезнями почек. Во всем виноват эффект «перевернутого ковша» — подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.