Сколько воды надо пить каждый день, чтобы похудеть раз и навсегда

Вода — это, пожалуй, самый главный элемент, который необходим нашему организму для выживания. Без еды человек может обойтись около трех недель — да, организм будет истощен, однако не погибнет. Без воды мы способны продержаться гораздо меньше.
Вода участвует во всех биохимических процессах в организме. Без достаточного количества жидкости он буквально начинает страдать, а мы — испытывать чувство жажды. А еще вода может помогать нам чувствовать себя лучше и даже уберегать от некоторых патологий, говорят врачи. И здесь важно понимать, что организму больше всего по нраву именно чистая питьевая вода. Несомненно, кофе, чаи, морсы и другие напитки тоже могут быть в вашем рационе.
Однако именно вода помогает такому непростому процессу, как похудение. Например, чем больше вы пьете чистой питьевой воды, тем активнее ваш метаболизм, это уже давно
Если вы привыкнете пить воду, то тело начнет сжигать больше калорий, когда находится в состоянии покоя. Такая привычка, особенно в сочетании с другими, например с ходьбой и включением в рацион овощей, точно поможет избавиться от лишних килограммов без строгих диет и утомительных тренировок,
Как понять, сколько воды нужно пить
На количество выпитой воды всегда влияют несколько факторов:
вес;
физическая нагрузка;
работа эндокринной системы (как часто вы потеете, все ли в порядке со щитовидной железой и гормонами).
Чтобы избавиться от лишних килограммов, европейские диетологи рекомендуют мужчинам выпивать около 3,5 литра воды в сутки. Для женщин объем меньше — около 2,5 литра в сутки. Этот объем включает в себя чай, кофе, морсы, а также продукты, в которых много воды, например огурцы и арбузы. Но помните: чем больше чистой воды в рационе, тем лучше.
Для достижения эффекта попробуйте начать с малого: привычную чашку чая замените стаканом чистой воды. Потом увеличивайте объем. Но никогда не заставляйте себя пить насильно, в этом точно не будет никакой пользы для здоровья.
Вода должна быть теплой
Теплая вода может принести пользу организму в течение всего дня, но хорошо, если вы будете начинать утро именно со стакана чистой воды. Положенные в сутки литры можно пить чуть подогретыми, чтобы помогать желчи двигаться правильно, говорит Зухра Павлова.
«Наш сидячий образ жизни и неправильное питание добавляют проблем с желчным пузырем. А стакан теплой воды натощак реально помогает улучшить ситуацию. В этом вопросе главное — не переусердствовать, не пить воду горячее 60 градусов. Это опасно с точки зрения онкологии. У народов, которые предпочитают очень горячий чай, заметно больше случаев рака пищевода», — поясняет эксперт.
Чтобы стакан теплой воды стал вашей хорошей ежеутренней привычкой, врач рекомендует купить красивый маленький термос. И глаз будет радоваться, и организм точно скажет вам спасибо.