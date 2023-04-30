Сколько воды надо пить каждый день, чтобы похудеть раз и навсегда

Вода участвует во всех биохимических процессах в организме. Без достаточного количества жидкости он буквально начинает страдать, а мы — испытывать чувство жажды. А еще вода может помогать нам чувствовать себя лучше и даже уберегать от некоторых патологий, говорят врачи. И здесь важно понимать, что организму больше всего по нраву именно чистая питьевая вода. Несомненно, кофе, чаи, морсы и другие напитки тоже могут быть в вашем рационе.