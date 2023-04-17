Есть жиры и еще 5 способов замедлить старение, если вам уже исполнилось пятьдесят

Никакой волшебной таблетки, которая остановила бы процесс старения, ученые еще не изобрели. Громкие фразы из рекламы и обещания «развернуть время вспять» — не более чем маркетинговые уловки.
Но есть и хорошие новости: вы самостоятельно можете внести в свой образ жизни изменения, которые могут чуть притормозить скорость старения. Например, если вам уже исполнилось 50 лет, стоит пересмотреть свои пищевые привычки и попробовать несколько советов, которые помогут замедлить естественный процесс старения.
Налегайте на клетчатку
Достаточное количество клетчатки в рационе — залог здорового пищеварения в любом возрасте. Кроме того, пищевые волокна снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гипертонии и даже некоторых видов рака. А еще клетчатка помогает уменьшить воспаление в организме и окислительный стресс.
В «Журнале геронтологии» была опубликована статья, авторы которой пришли к выводу: есть достаточно клетчатки — одна из самых важных пищевых привычек, обеспечивающих здоровое старение.
Ешьте белок
После 30 лет человек начинает терять мышечную массу, а после шестидесяти этот процесс ускоряется. Чтобы подготовить свое тело и встретить старость в отличной форме, после 50 лет очень важно наращивать мышцы. И тут не обойтись без белка. Белковые продукты в сочетании с силовыми упражнениями помогут сохранить мышечную массу. Поэтому после пятидесяти вам нужно больше, чем прежде, есть куриное мясо, орехи, яйца.
Ищите полезные жиры
Даже если вы стараетесь похудеть, от жиров отказываться не стоит. Уже после 45 лет у человека существенно увеличивается риск болезней сердца и сосудов. Поэтому, если хотите остаться здоровым, вам не обойтись без полезных жиров и кислоты омега-3. Рыба, орехи, авокадо, растительные масла — эти продукты помогут снизить риск смерти от ишемической болезни сердца и развития гипертонии.
Добавьте больше растительной пищи
Многие люди не очень-то любят овощи, листовую зелень считают несытной и бесполезной «травой», а фрукты игнорируют из-за их дороговизны. Однако растительная пища также помогает ослабить воспалительные процессы в теле, снизить вес, привести в порядок давление и понизить уровень липидов в крови. А еще фрукты, овощи и зелень помогут продлить молодость кожи. Поэтому не пренебрегайте растительными продуктами.
Реже ешьте продукты глубокой переработки
В продуктах глубокой переработки, как правило, много сахара, насыщенных жиров, соли и пищевых добавок. Кроме того, они нередко очень калорийны, с ними легко набрать лишний вес, что не добавит ни молодости, ни здоровья. После 50 лет лучше отдать предпочтение цельной пище: непереработанному мясу, овощам и фруктам, злакам и бобам, пишет издание
Попробуйте средиземноморскую диету
Все чаще ученые говорят о средиземноморской диете как об оптимальном рационе для тех, кто дольше хочет оставаться здоровым и молодым. В ней присутствуют оливковое масло и оливки, свежие овощи, рыба и морепродукты, мясо, зелень, паста и рис. Врачи отмечают: такой рацион богат полезными жирами, витаминами и минералами. По сути, средиземноморская диета собирает в себе все полезные привычки для тех, кто хочет сохранить здоровье для глубокой старости.