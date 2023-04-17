Есть жиры и еще 5 способов замедлить старение, если вам уже исполнилось пятьдесят

После 30 лет человек начинает терять мышечную массу, а после шестидесяти этот процесс ускоряется. Чтобы подготовить свое тело и встретить старость в отличной форме, после 50 лет очень важно наращивать мышцы. И тут не обойтись без белка. Белковые продукты в сочетании с силовыми упражнениями помогут сохранить мышечную массу. Поэтому после пятидесяти вам нужно больше, чем прежде, есть куриное мясо, орехи, яйца.