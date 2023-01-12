Все мы стареем — и наша кожа тоже меняется. Один из характерных возрастных признаков — провисание кожи. Впрочем, этот процесс можно приостановить — причем без помощи косметологов и пластических хирургов. Вот 7 простых способов сделать свою кожу более упругой, увлажненной и внешне более молодой.
Грамотный уход
Крем для лица, конечно, не подарит вам кожу как у младенца за одно нанесение. Однако, как отмечает дерматолог, доктор медицинских наук Алпан Мохта, сохранить гладкое личико и предотвратить обвисания вам помогут уходовые средства с ингредиентами, повышающими уровень коллагена и эластина. Также врач советует добавить в свою рутину крема и маски с витаминами А и Е, ретинолами и альфа-гидрокислотами.
Регулярно занимайтесь спортом
Физические упражнения делают вас здоровее и помогают держать все тело в отличной форме — это ни для кого не секрет. Однако важно помнить: в вопросах занятий спортом очень важна регулярность. Тренировки в постоянном режиме помогут наращивать мышцы и укрепить тем самым кожу.
Больше антиоксидантов, меньше сахара
Доктор Мохта рекомендует налегать на продукты, в которых много антиоксидантов: ягоды, орехи, семена, листовые овощи и темный шоколад. Эти вещества защищают кожу от повреждений свободными радикалами, помогают сохранить ее эластичной и упругой. Можно также добавить в свой рацион шиповник и цитрусы: в них много витамина С, который участвует в выработке коллагена.
А вот за количеством сахара в рационе лучше следить. Несбалансированный рацион может привести к воспалениям на коже.
Высыпайтесь
Многие из нас с детства привыкают относиться ко сну как к чему-то неважному. Мы усваиваем привычку: можно не выспаться, если нужно подготовиться к контрольной, есть дела по работе или просто начал смотреть интересный сериал и не можешь оторваться. Да, современный ритм жизни не всегда дает возможность спать как следует. Но это очень опасно для здоровья.
Да и внешний вид вашей кожи зависит от полноценного ночного отдыха. Дело в том, что коллаген вырабатывается в нашем организме как раз во время сна. А без коллагена кожа станет дряблой.
Так что спите не меньше 7-9 часов, рекомендует доктор Мохта.
Откажитесь от вредных привычек
Ни сигареты, ни алкоголь краше вас не сделают. Как поясняет доктор Мохта, и курение, и чрезмерное употребление спиртного ускоряют старение вашей кожи, разрушают коллаген и эластин.
Используйте солнцезащитный крем
Солнце заставляет нашу кожу стареть быстрее. Не хотите обвисшую, морщинистую кожу — используйте SPF-крем каждый день, пишет
Но как правильно выбрать такой крем? Как правильно его использовать? Об этом читайте ЗДЕСЬ.
Пейте воду
Обезвоженная кожа выглядит плохо. Никакой крем вам не поможет, если вы забываете пить достаточно чистой воды. Пейте примерно 30 мл на 1 кг вашего веса — и тогда ваша кожа будет оставаться упругой и увлажненной.