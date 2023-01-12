Регулярно занимайтесь спортом

Физические упражнения делают вас здоровее и помогают держать все тело в отличной форме — это ни для кого не секрет. Однако важно помнить: в вопросах занятий спортом очень важна регулярность . Тренировки в постоянном режиме помогут наращивать мышцы и укрепить тем самым кожу.

Больше антиоксидантов, меньше сахара

Доктор Мохта рекомендует налегать на продукты, в которых много антиоксидантов: ягоды, орехи, семена, листовые овощи и темный шоколад. Эти вещества защищают кожу от повреждений свободными радикалами, помогают сохранить ее эластичной и упругой. Можно также добавить в свой рацион шиповник и цитрусы: в них много витамина С, который участвует в выработке коллагена.

А вот за количеством сахара в рационе лучше следить. Несбалансированный рацион может привести к воспалениям на коже.