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Польза и вред сои: 6 веских причин чаще включать ее в рацион

Сою принято считать продуктом для тех, кто решил отказаться от мяса. Но на самом деле к ней стоит присмотреться и тем, кто не придерживается вегетарианства.

25 марта 2023
польза и вред соевых продуктов
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iStockphoto

Соя — однолетнее бобовое растение, которое используют в сельском хозяйстве уже более 5 000 лет. Блюда из сои особо популярны в южных странах и на Востоке, где менее развито животноводство. Ее используют в виде натто, соевой муки, соевого масла, соевого молока, соевого мяса, соевой пасты, соевого соуса, темпе, тофу, эдамамэ и юбе.

Главная ценность сои

Это соевый белок, из-за которого некоторые даже считают сою полноценным заменителем мяса.

Елена Киселева
Медицина

Врач-эндокринолог

Соя — самая богатая белком культура. Содержание его в сое больше, чем даже в мясе. Она содержит полноценный белок практически со всеми незаменимыми аминокислотами, при этом такой белок лучше усваивается организмом и не содержит вредного холестерина. Разница с мясом состоит в том, что соя не содержит витаминов В12 и Д. Так что соя вполне может заменить мясо, если по каким-либо причинам человек не употребляет мясные продукты, — объясняет Елена Киселева, врач-терапевт, эндокринолог «Инвитро-Воронеж».

Соевый белок, который составляет до 50% энергетической ценности продукта, богат такими незаменимыми аминокислотами, как:

  • Лейцин. Он снижает уровень глюкозы в крови, участвует в сохранении азотистого баланса, необходимого для правильного синтеза углеводов и белков, мешает перепроизводству серотонина, что вовсе не повышает уровень счастья, а, наоборот, приводит к повышенной утомляемости. Лейцин также нужен для производства мышечных волокон и их защиты от преждевременного распада, а еще энергии для клеток. Он стимулирует иммунный ответ и способствует регенерации тканей;

  • Изолейцин. Эта аминокислота нужна для синтеза основного белка эритроцитов — гемоглобина, а также для снижения уровня глюкозы крови, синтеза мышечной ткани, выработки энергии и повышения выносливости организма;

  • Валин. Он тоже участвует в выработке энергии, поддержании уровня сахара в крови и азотистого баланса, синтезе мышечных волокон, регенерации тканей.

Но на большом количестве белка польза сои не заканчивается. Специалист назвала еще 5 причин почаще включать сою в свой рацион.

1. Много жиров — фосфолипидов

В сое их больше всего по сравнению с другими продуктами питания. Они нужны для синтеза клеточных мембран, особенно клеток печени — это важно для поддержания ее способности к детоксикации. Также эти жиры снижают инсулинорезистентность, обладают антиоксидантной активностью, препятствуют дегенеративным изменениям в клетках, особенно нервных и мышечных, укрепляют стенки сосудов.

2. Много железа

По сравнению с мясом в сое его больше почти в 7 раз.

3. Богатый состав микро- и макроэлементов

Помимо железа соя богата:

  • кальцием,

  • фосфором,

  • марганцем,

  • магнием,

  • цинком,

  • серой,

  • селеном,

  • молибденом,

  • бором,

  • кобальтом,

  • йодом,

  • витаминами группы В (В1, В2, В3, В6, В9),

  • витамином РР,

  • холином.

4. Есть токоферолы — мощные антиоксиданты

Больше всего токоферолов в соевом масле. Они обладают свойствами витамина Е, борясь с преждевременным старением.

5. Много клетчатки

И при этом мало моносахаров и крахмала.

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Но несмотря на все полезные свойства, соей, как и любым другим продуктом, увлекаться не стоит.

В чем вред сои

Как не устают говорить врачи, питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Тем более что в сое тоже есть недостатки. Доктор назвала 5 из них:

  1. Достаточно калорийный продукт. На 100 граммов сои приходится 364 ккал. Например, в таком же количестве говядины всего 105 ккал.

  2. В ней есть вещества — ингибиторы протеаз, которые нарушают работу пищеварительных ферментов поджелудочной железы. Поэтому при употреблении большого количества сои поджелудочная может увеличиться в размерах, так как вынуждена более активно вырабатывать ферменты.

  3. Содержатся лектины — разновидность белков, которые могут травмировать слизистую кишечника и приводить к хроническому воспалению в стенке кишечника. Также лектины повышают склеивание эритроцитов всех групп крови и могут вызывать задержку роста. Но эти вещества инактивируются при температуре более 100 градусов за 20–25 минут.

  4. Содержит фитоэстрогены — растительные аналоги женских гормонов, о вреде которых для мужчин много говорят. Однако, по словам Елены Киселевой, уже доказано, что вредного влияния, в том числе на мужское здоровье, у них нет.

  5. А еще соя — один из основных аллергенов.

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Кому надо отказаться от соевых продуктов

Полностью исключить сою из своего меню надо:

  • людям, страдающим аллергией на соевый белок,

  • детям до года, а соевое мясо — детям до 3–5 лет. Некоторые соевые продукты вообще не рекомендованы в детском возрасте. Например, мисо и темпех — продукты из ферментируемой сои, натто — блюдо из цельных соевых бобов, а также соевый соус, в котором много соли.

Аккуратнее с соевыми продуктами надо быть также

  • людям, страдающим гипотиреозом — снижением функции щитовидной железы,

  • при почечной недостаточности,

  • склонным к образованию камней в почках.

Рекомендуемая норма

— Согласно исследованию FDA от 1999 года, употребление соевых продуктов по 25 граммов в день способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень «плохого» холестерина и инсулинорезистентность, способствует снижению массы тела. Если нет противопоказаний, продукты из сои можно употреблять каждый день, но не питаться исключительно ими. И лучше употреблять ферментированные продукты из сои, так как полезные вещества при этом усваиваются лучше, — заключила Елена Киселева.

Автор текста:Анастасия Романова
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