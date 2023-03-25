Польза и вред сои: 6 веских причин чаще включать ее в рацион

— Соя — самая богатая белком культура. Содержание его в сое больше, чем даже в мясе. Она содержит полноценный белок практически со всеми незаменимыми аминокислотами, при этом такой белок лучше усваивается организмом и не содержит вредного холестерина. Разница с мясом состоит в том, что соя не содержит витаминов В12 и Д. Так что соя вполне может заменить мясо, если по каким-либо причинам человек не употребляет мясные продукты, — объясняет Елена Киселева, врач-терапевт, эндокринолог «Инвитро-Воронеж».

Соевый белок, который составляет до 50% энергетической ценности продукта, богат такими незаменимыми аминокислотами, как:

Лейцин . Он снижает уровень глюкозы в крови, участвует в сохранении азотистого баланса, необходимого для правильного синтеза углеводов и белков, мешает перепроизводству серотонина, что вовсе не повышает уровень счастья, а, наоборот, приводит к повышенной утомляемости . Лейцин также нужен для производства мышечных волокон и их защиты от преждевременного распада, а еще энергии для клеток. Он стимулирует иммунный ответ и способствует регенерации тканей;

Изолейцин . Эта аминокислота нужна для синтеза основного белка эритроцитов — гемоглобина, а также для снижения уровня глюкозы крови, синтеза мышечной ткани, выработки энергии и повышения выносливости организма;

Валин. Он тоже участвует в выработке энергии, поддержании уровня сахара в крови и азотистого баланса, синтезе мышечных волокон, регенерации тканей.

Но на большом количестве белка польза сои не заканчивается. Специалист назвала еще 5 причин почаще включать сою в свой рацион.

1. Много жиров — фосфолипидов

В сое их больше всего по сравнению с другими продуктами питания. Они нужны для синтеза клеточных мембран, особенно клеток печени — это важно для поддержания ее способности к детоксикации. Также эти жиры снижают инсулинорезистентность, обладают антиоксидантной активностью, препятствуют дегенеративным изменениям в клетках, особенно нервных и мышечных, укрепляют стенки сосудов.

2. Много железа

По сравнению с мясом в сое его больше почти в 7 раз.

3. Богатый состав микро- и макроэлементов

Помимо железа соя богата:

кальцием,

фосфором,

марганцем,

магнием,

цинком,

серой,

селеном,

молибденом,

бором,

кобальтом,

йодом,

витаминами группы В (В1, В2, В3, В6, В9),

витамином РР,

холином.

4. Есть токоферолы — мощные антиоксиданты

Больше всего токоферолов в соевом масле. Они обладают свойствами витамина Е, борясь с преждевременным старением.

5. Много клетчатки

И при этом мало моносахаров и крахмала.