Укололся и протрезвел: ученые придумали, как избавиться от похмелья за секунду

В Сети можно обнаружить немало антипохмельных рецептов, однако в скором времени потребность в них отпадет. Ученые из Университета штата Техас (США) сообщают, что всего одна инъекция гормона FGF21 мгновенно избавила пьяных мышей от всех симптомов похмелья.

Результатами исследования они поделились в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism. В тексте отмечается, что подопытных сначала напоили, а затем через какое-то время вкололи им гормон. Всего один укол избавил мышей от похмелья — в норму пришла координация движений, исчезла спутанность сознания.

Ученые уверены, что аналогичный эффект от инъекции можно ожидать и у людей.