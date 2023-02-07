1. Избавляет от запоров

Растительная клетчатка помогает регулировать работу пищеварительного тракта. Кишечник работает как часы, налаживается регулярный стул, что избавляет от запоров.

2. Уменьшает количество натрия

Блюда из нута снижают содержание натрия в организме, что способствует нормализации артериального давления. Это свойство наиболее ценно для женщин, теряющих эстроген в менопаузе, что приводит к артериальной гипертензии.

3. Его любит микрофлора кишечника

В нуте содержатся пребиотические волокна, которыми питаются хорошие бактерии кишечника. Микроорганизмы используют пребиотики из хумуса, чтобы поддерживать баланс в бактериальном сообществе и защищать организм от патогенов.

4. Снижает «плохой» холестерин

Витамины, минеральные вещества в составе нута снижают уровень «плохого» холестерина в крови, тем самым поддерживая работу сердца.

Кстати, об этом свойстве нута рассказывала ранее и врач-гастроэнтеролог Меган Росси. По ее словам, надо каждый день съедать хотя бы небольшую порцию фасоли, нута или чечевицы. Бобовые кормят кишечные бактерии, которые, в свою очередь, помогают усваивать холестерин.