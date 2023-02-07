Диетологи советуют регулярно включать бобовые, в том числе нут, в свой рацион. Несмотря на то, что гарниры из бобовых считаются тяжелыми, они дают нашему организму важные растительные белки и способны надолго обеспечить нам чувство сытости. Но на этом их полезное влияние не заканчивается. Есть и другие причины, чтобы готовить их как можно чаще.
Для справки
К семейству бобовых кроме нута относят фасоль, горох, сою, чечевицу, чину, маш и арахис.
Все виды фасоли и чечевицы, нут и маш содержат от 15 до 24 граммов белка.
Кроме растительного белка в бобовых есть:
полезный жир — от 2 до 4%,
крахмал — 38–34%,
пищевые волокна — 6–12%,
железо — 3–11%.
врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
1. Избавляет от запоров
Растительная клетчатка помогает регулировать работу пищеварительного тракта. Кишечник работает как часы, налаживается регулярный стул, что избавляет от запоров.
2. Уменьшает количество натрия
Блюда из нута снижают содержание натрия в организме, что способствует нормализации артериального давления. Это свойство наиболее ценно для женщин, теряющих эстроген в менопаузе, что приводит к артериальной гипертензии.
3. Его любит микрофлора кишечника
В нуте содержатся пребиотические волокна, которыми питаются хорошие бактерии кишечника. Микроорганизмы используют пребиотики из хумуса, чтобы поддерживать баланс в бактериальном сообществе и защищать организм от патогенов.
4. Снижает «плохой» холестерин
Витамины, минеральные вещества в составе нута снижают уровень «плохого» холестерина в крови, тем самым поддерживая работу сердца.
Кстати, об этом свойстве нута рассказывала ранее и врач-гастроэнтеролог Меган Росси. По ее словам, надо каждый день съедать хотя бы небольшую порцию фасоли, нута или чечевицы. Бобовые кормят кишечные бактерии, которые, в свою очередь, помогают усваивать холестерин.
Как приготовить домашний хумус
Доктор поделился таким рецептом:
Замочите нут в холодной воде на ночь.
На следующий день в той же воде поставьте вариться его на малый огонь на 2 часа — до размягчения.
Слейте жидкость, оставив 1 стакан для запаса.
Добавьте в нут оливковое масло и взбейте блендером до однородной массы.
Добавьте специи (тахини, лимонный сок, паприку, зиру) и еще раз слегка перемешайте.
О вреде
Чтобы избежать риска вздутия живота и повышенного газообразования, которые нередко бывают после употребления бобовых, специалист советует вводить такие блюда в рацион постепенно и небольшими порциями.
Также считается, что бобовые могут навредить слизистой ЖКТ, если уже есть воспаление. По словам специалистов Роспотребнадзора, бобами точно не стоит увлекаться пожилым людям и тем, кто страдает:
колитом,
панкреатитом,
гастритом,
язвой желудка,
подагрой.
Надо также помнить, что бобы медленно усваиваются — в них много грубой клетчатки. Поэтому эксперты предупреждали, что бобы не стоит сочетать с мясом, алкоголем и грибами.