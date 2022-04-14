Пробу Манту проводят каждому ребенку ежегодно с 1 года до 7 лет включительно. Важно отметить, что в случае отсутствия у ребенка прививки против туберкулеза БЦЖ или БЦЖ-М, начиная с 6-месячного возраста, пробу Манту делают дважды в год.

Взрослым не делают пробу Манту по простой причине — около 90% взрослого населения уже инфицированы микобактериями туберкулеза, и в таком случае проба Манту будет положительной, при этом без дополнительного обследования будет невозможно отличить активную инфекцию (туберкулез) от инфицирования микобактериями. В качестве профилактики распространения туберкулезной инфекции и выявления заболевших у взрослых один раз в год проводится флюорографическое исследование легких (ФЛГ).

Подробно о вопросах относительно этой пробы «Доктор Питер» поговорил с Артемом Батиным — педиатром, иммунологом клиники «Евромед Кидс» в Санкт-Петербурге.