Пробу Манту проводят каждому ребенку ежегодно с 1 года до 7 лет включительно. Важно отметить, что в случае отсутствия у ребенка прививки против туберкулеза БЦЖ или БЦЖ-М, начиная с 6-месячного возраста, пробу Манту делают дважды в год.
Взрослым не делают пробу Манту по простой причине — около 90% взрослого населения уже инфицированы микобактериями туберкулеза, и в таком случае проба Манту будет положительной, при этом без дополнительного обследования будет невозможно отличить активную инфекцию (туберкулез) от инфицирования микобактериями. В качестве профилактики распространения туберкулезной инфекции и выявления заболевших у взрослых один раз в год проводится флюорографическое исследование легких (ФЛГ).
Подробно о вопросах относительно этой пробы «Доктор Питер» поговорил с Артемом Батиным — педиатром, иммунологом клиники «Евромед Кидс» в Санкт-Петербурге.
Откуда взялся миф, что Манту нельзя мочить?
Точной информации, почему возник этот миф — нет. Но наиболее вероятное предположение — чтобы исключить любое механическое раздражение пробы (растирание мочалкой, полотенцем и др.).
Простыми словами: место постановки пробы можно мочить (и ничего не случится!), но категорически нельзя тереть это место мочалкой, полотенцем, а еще — ковырять, заклеивать пластырем, забинтовывать и т.д.
Чем грозит нарушение запрета? Если место пробы Манту регулярно чесать (тереть, ковырять) до проверки результата, то можно получить ложноположительный результат, и тогда потребуется проходить дополнительное обследование.
Два главных мифа о Манту
На самом деле, все мифы о пробе Манту возникают из-за недостаточной информированности родителей.
Миф 1: это прививка
Например, один из самых популярных мифов, что реакция (проба) Манту — это прививка. Но это совсем не так, ведь проба Манту — это диагностический тест для своевременного выявления инфицированности микобактериями туберкулеза.
Миф 2: Манту заразна
Не менее популярен миф, что проба Манту может спровоцировать заражением туберкулезом. Туберкулин, который используется в пробе, не содержит живых (и даже убитых!) микобактерий, состоит из белков и продуктов жизнедеятельности микобактерий. Вызвать заболевание введение туберкулина не может, поскольку во вводимом препарате отсутствует возбудитель инфекции.
Манту или Диаскинтест?
Самое опасное заблуждение касательно пробы Манту — что она является пережитком прошлого и лучше делать Диаскинтест: мол, он и посовременнее будет, и подостовернее. Но важно подчеркнуть: у пробы Манту и Диаскинтеста разные задачи: проба Манту не только исключает инфицирование микобактериями, но и позволяет оценить напряженность иммунитета после вакцины БЦЖ/БЦЖ-М, а также необходимость ревакцинации у ребенка в 7 лет. И именно поэтому Диаскинтест не применяется у детей младшего возраста.
Простыми словами: до 7 лет включительно всем детям делают только пробу Манту, начиная с 8 лет — Диаскинтест и никак иначе.
Может ли Манту дать ложную реакцию
Проба Манту может иногда давать ложноположительные результаты. Причин тому достаточно много (аллергия, недавно перенесенное инфекционное заболевание и др.), и чтобы исключить их, в день постановки пробы нужно сначала посетить педиатра и получить допуск. Врач-педиатр осмотрит ребенка, исключит различные состояния, которые могут повлиять на результат.
Может, пора отказаться от Манту совсем?
Говорить о полной замене пробы Манту на другие варианты не стоит. Проба Манту и Диаскинтест используются для решения разных задач.
Проба Манту используется педиатрами для исключения инфицированности микобактериями туберкулеза в раннем возрасте и оценки эффективности (напряженности) иммунитета после вакцины БЦЖ/БЦЖ-М, которую большинство детей получают еще в роддоме.
Диаскинтест используется только для исключения активной инфекции туберкулеза в организме ребенка.
То есть: проба Манту у ребенка, инфицированного микобактериями туберкулеза, становится положительной гораздо раньше Диаскинтеста, следовательно, не теряется время, и ребенок своевременно получит медицинскую помощь.
Как подготовиться к Манту
Специальная подготовка к пробе Манту рекомендуется только детям с аллергическими заболеваниями. Требуется ли прием антигистаминных препаратов, нужно ли как-то изменять базисную терапию аллергического заболевания — все эти вопросы нужно с лечащим врачом-аллергологом. Как правило, на плановых профилактических приемах врачи-аллергологи дают такие рекомендации.
Из общих моментов нужно отметить:
в день постановки пробы Манту ребенок должен быть абсолютно здоров;
с эпизода последнего заболевания должно пройти не меньше 14 дней (если заболевание было легкого течения), и не менее 1 месяца (если заболевание протекало в среднетяжелой или тяжелой форме);
на коже предплечья (в предполагаемом месте постановки пробы) не должно быть каких-либо травм, порезов, ссадин, синяков. В таком случае проба ставится на предплечье другой руки.
Если у ребенка кожное заболевание, например, атопический дерматит, и на коже есть активные высыпания, то проба Манту откладывается до наступления стойкой ремиссии.