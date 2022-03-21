Потливость, слабость и еще 5 симптомов, по которым можно заподозрить туберкулез

Инфекция, которая умеет ждать

По словам главного фтизиатра Петербурга, главного врача Городского противотуберкулезного диспансера Александра Пантелеева, туберкулезом на самом деле не так уж легко заразиться - это не грипп и не коронавирус, которые можно «подхватить» проходя мимо инфицированного. Чаще всего им заболевают родственники пациента, близкие друзья или коллеги — то есть те, с кем у заболевшего был тесный и длительный контакт. А вот риски заразиться в метро или автобусе, по словам врача, весьма малы — в 5,5-миллионном Петербурге туберкулезом болеют менее 2 тысяч человек, поэтому шанс встретиться с ними в транспорте невысок.

Но заражение — не синоним болезни. Как объяснил фтизиатр, в организме человека живет много разных бактерий, вирусов, грибков, но при этом он не болеет. Также внутри нас может быть и микобактерия туберкулеза (палочка Коха), которая будет «дремать» — это называется латентной туберкулезной инфекцией, или здоровым носительством микобактерий туберкулеза. Такой человек не болеет и ни для кого не заразен, он может никогда и не заболеть, оставаясь просто носителем.

Но бывает, что микобактерия «просыпается» и все-таки вызывает болезнь. Например, такое может случиться по вине другого заболевания, серьезно ослабившего иммунитет, или из-за сильного переутомления, стресса. Иначе говоря, заразиться можно в детстве, а по-настоящему заболеть только в 50 лет, и недавние попутчики в автобусе будут совершенно ни при чем.

По словам Александра Пантелеева, в последние годы в стране, как и в Петербурге заболеваемость туберкулезом устойчиво снижалась. Между тем, это заболевание четко реагирует на социальную обстановку. Так, последняя большая волна туберкулеза в России была в 1990-х — начале 2000-х. Как пояснял специалист, тогда повлияли плохие условия жизни, недоедание, стрессы, безработица.

Ранее главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева сообщала, что треть населения планеты инфицирована микобактерией туберкулеза, или палочкой Коха. А заболеть может любой, независимо от своего социального статуса и размера заработка.