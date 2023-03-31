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Гипертония лишает нас разума — неожиданные результаты исследования

Казалось бы, какая связь между гипертонией и старческим слабоумием? Но ученые после долгого исследования пришли к выводу: зависимость есть, причем довольно сильная.

31 марта 2023
Гипертония лишает нас разума — неожиданные результаты исследования
Источник:
iStockphoto

Гипертония — болезнь, которая довольно стремительно молодеет. Эксперты Американской кардиологической ассоциации подсчитали, что повышенное артериальное давление встречается у каждого второго взрослого старше 20 лет, причем характерно это для всех стран. Особенно о своем здоровье должны беспокоиться курильщики, люди, которые злоупотребляют алкоголем, а также те, у кого есть лишний вес. К факторам риска также относятся хронические заболевания, например диабет и пиелонефрит.

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Оказывается, гипертония может повлечь за собой деменцию — опасное нейродегенеративное заболевание, от которого еще нет лекарства. К такому выводу пришла международная группа ученых, их исследование опубликовано в European Heart Journal.

Эксперты выяснили: повышенное кровяное давление может влиять на определенные структуры мозга. К ним относятся «области, называемые скорлупой, и определенные области белого вещества», говорят ученые.

— Мы думаем, что именно в этих областях высокое кровяное давление может влиять на когнитивные функции, такие как потеря памяти, мыслительные способности и слабоумие, — говорит профессор Томаш Гузик.

Ученые наблюдали за группой пациентов из Италии, у всех испытуемых была диагностирована гипертония. Исследователи заметили, что у добровольцев были поражены области мозга, от которых зависят:

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Высокое кровяное давление также уменьшило объем мозговой ткани у участников. Ученые уверены, что именно гипертония может «запустить» опасное заболевание.

Исследователи хотят провести дополнительные испытания, чтобы подробнее выявить «корни» этой взаимосвязи. Но в одном они уверены уже сейчас: людям с повышенным давлением надо уделять особое внимание профилактике деменции.

Как защитить себя от деменции

Лидия Гузева

врач-невролог Международного медицинского центра «СОГАЗ»

«Доктор Питер» попросил врача составить список из 10 правил, которые помогут снизить риски развития опасного заболевания. Часть из них просты и знакомы многим, но это не делает их менее важными:

  1. следите за питанием и весом;

  2. занимайтесь спортом;

  3. постарайтесь отказаться от алкоголя;

  4. не курите;

  5. не стесняйтесь обращаться к психотерапевту;

  6. узнавайте и делайте что-то новое;

  7. не забывайте про игры и головоломки;

  8. старайтесь всегда высыпаться;

  9. будьте социально активными;

  10. контролируйте хронические заболевания.

Автор текста:Софья Хромова
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