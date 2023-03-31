Оказывается, гипертония может повлечь за собой деменцию — опасное нейродегенеративное заболевание, от которого еще нет лекарства. К такому выводу пришла международная группа ученых, их исследование опубликовано в European Heart Journal.

Эксперты выяснили: повышенное кровяное давление может влиять на определенные структуры мозга. К ним относятся «области, называемые скорлупой, и определенные области белого вещества», говорят ученые.

— Мы думаем, что именно в этих областях высокое кровяное давление может влиять на когнитивные функции, такие как потеря памяти, мыслительные способности и слабоумие, — говорит профессор Томаш Гузик.

Ученые наблюдали за группой пациентов из Италии, у всех испытуемых была диагностирована гипертония. Исследователи заметили, что у добровольцев были поражены области мозга, от которых зависят: