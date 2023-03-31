Казалось бы, какая связь между гипертонией и старческим слабоумием? Но ученые после долгого исследования пришли к выводу: зависимость есть, причем довольно сильная.
31 марта 2023
Гипертония — болезнь, которая довольно стремительно молодеет. Эксперты Американской кардиологической ассоциации подсчитали, что повышенное артериальное давление встречается у каждого второго взрослого старше 20 лет, причем характерно это для всех стран. Особенно о своем здоровье должны беспокоиться курильщики, люди, которые злоупотребляют алкоголем, а также те, у кого есть лишний вес. К факторам риска также относятся хронические заболевания, например диабет и пиелонефрит.
Оказывается, гипертония может повлечь за собой деменцию — опасное нейродегенеративное заболевание, от которого еще нет лекарства. К такому выводу пришла международная группа ученых, их исследование опубликовано в European Heart Journal.
Эксперты выяснили: повышенное кровяное давление может влиять на определенные структуры мозга. К ним относятся «области, называемые скорлупой, и определенные области белого вещества», говорят ученые.
— Мы думаем, что именно в этих областях высокое кровяное давление может влиять на когнитивные функции, такие как потеря памяти, мыслительные способности и слабоумие, — говорит профессор Томаш Гузик.
Ученые наблюдали за группой пациентов из Италии, у всех испытуемых была диагностирована гипертония. Исследователи заметили, что у добровольцев были поражены области мозга, от которых зависят:
Высокое кровяное давление также уменьшило объем мозговой ткани у участников. Ученые уверены, что именно гипертония может «запустить» опасное заболевание.
Исследователи хотят провести дополнительные испытания, чтобы подробнее выявить «корни» этой взаимосвязи. Но в одном они уверены уже сейчас: людям с повышенным давлением надо уделять особое внимание профилактике деменции.
Как защитить себя от деменции
Лидия Гузева
врач-невролог Международного медицинского центра «СОГАЗ»