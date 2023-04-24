Врач Волкова назвала 4 причины, которые мешают усвоению кальция после 40 лет

Утренний кофе, даже с молоком. Обладая мочегонным эффектом, кофе стимулирует вымывание кальция: каждые 100 мл напитка выводят 6 мг минерала;

Соленые огурцы, помидоры. Еще хуже — рассол из-под них, который используют наутро после бурных застолий или добавляют к первым блюдам. В целом это же относится к любым соленым продуктам. По мнению ученых, избыточное потребление соли провоцирует потерю минералов, отвечающих за прочность костей.

Сладкая газировка. Ученые связывают негативный эффект для костей с лимонной или ортофосфорной кислотами в таких напитках, а также с большим количеством сахара. Сахар обладает осмотическим эффектом, увеличивая наряду с содержащимся в некоторых газировках кофеином потери кальция с мочой.

Продукты с заменителем молока. Немолочные аналоги молока, если они искусственно не обогащаются кальцием и другими необходимыми веществами, не пополняют запасы ионов кальция в плазме, и минерал вымывается из костей.