Врач Волкова назвала 4 причины, которые мешают усвоению кальция после 40 лет

С возрастом кальциевый обмен в организме нарушается, что в итоге приводит к снижению плотности костей и, как следствие, к повышенному риску остеопороза и частых переломов. Но этот микроэлемент важен не только для костей. Как напомнила акушер-гинеколог Екатерина Волкова, кальций также участвует в системе свертываемости крови, работе мышц, включая сердечную, а также в проведении нервного импульса.
«Если организму не будет хватать кальция, он будет брать его из костей. Следовательно, для сохранения плотности костной ткани важно достаточное его поступление», —
В сутки организму надо получать около 1000 мг кальция. Чтобы выполнять норму, специалист советует чаще включать в рацион продукты, богатые кальцием:
сыр;
молоко;
творог;
кунжут;
мак;
семечки подсолнечника;
шиповник.
Кроме сбалансированного питания может потребоваться также прием специальных препаратов кальция. Однако всего этого может быть недостаточно для достижения нормы. А все потому, что микроэлемент будет просто-напросто плохо усваиваться.
Что мешает усваиваться кальцию
Екатерина Волкова назвала четыре возможные причины, почему так происходит у людей старше 40 лет.
1. Дефицит витамина D
Витамин D — «проводник» кальция в костную ткань. А если вам и его не хватает, то кальций будет плохо усваиваться и откладываться не там, где надо, — в сосудах и почках.
Идеальный уровень витамина D — 50 нг/мл и более. Поэтому, если вы дополнительно принимаете кальций, не забывайте про витамин D.
2. Дефицит белка
Недостаток белка в организме тоже негативно отразится на усвоении и транспорте кальция.
3. Определенная еда
Усвоение кальция могут нарушать некоторые продукты. По словам врача, среди них:
сахар;
мед;
изделия из пшеничной муки.
4. Болезни ЖКТ
Дефицит кальция усугубляется при различных заболеваниях желудка и кишечника, нарушающих его всасывание. А такие проблемы достаточно часто встречаются в пожилом возрасте.
Эти 5 продуктов и напитков вымывают кальций
Стоит также осторожнее относиться к еде, если хотите сохранить крепость костей как можно дольше. По словам травматолога-ортопеда Руслана Нифтуллаева, некоторые из них способствуют выведению кальция из организма. Вот пять из них:
Утренний кофе, даже с молоком. Обладая мочегонным эффектом, кофе стимулирует вымывание кальция: каждые 100 мл напитка выводят 6 мг минерала;
Соленые огурцы, помидоры. Еще хуже — рассол из-под них, который используют наутро после бурных застолий или добавляют к первым блюдам. В целом это же относится к любым соленым продуктам. По мнению ученых, избыточное потребление соли провоцирует потерю минералов, отвечающих за прочность костей.
Сладкая газировка. Ученые связывают негативный эффект для костей с лимонной или ортофосфорной кислотами в таких напитках, а также с большим количеством сахара. Сахар обладает осмотическим эффектом, увеличивая наряду с содержащимся в некоторых газировках кофеином потери кальция с мочой.
Продукты с заменителем молока. Немолочные аналоги молока, если они искусственно не обогащаются кальцием и другими необходимыми веществами, не пополняют запасы ионов кальция в плазме, и минерал вымывается из костей.
Продукты с пальмовым маслом. Чаще всего это магазинная выпечка. По словам экспертов, это масло сильно затрудняет усвоение витамина D и кальция, связывая их в кишечнике и выводя со стулом.