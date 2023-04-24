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Врач Волкова назвала 4 причины, которые мешают усвоению кальция после 40 лет

Если вы часто едите продукты, богатые кальцием, и даже принимаете специальные добавки, а уровень в крови этого важного элемента по-прежнему не дотягивает до нормы, возможно, он просто у вас плохо усваивается.

24 апреля 2023
почему не усваивается кальций
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iStockphoto

С возрастом кальциевый обмен в организме нарушается, что в итоге приводит к снижению плотности костей и, как следствие, к повышенному риску остеопороза и частых переломов. Но этот микроэлемент важен не только для костей. Как напомнила акушер-гинеколог Екатерина Волкова, кальций также участвует в системе свертываемости крови, работе мышц, включая сердечную, а также в проведении нервного импульса.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

«Если организму не будет хватать кальция, он будет брать его из костей. Следовательно, для сохранения плотности костной ткани важно достаточное его поступление», — уточнила врач в своем телеграм-канале.

В сутки организму надо получать около 1000 мг кальция. Чтобы выполнять норму, специалист советует чаще включать в рацион продукты, богатые кальцием:

  • сыр;

  • молоко;

  • творог;

  • кунжут;

  • мак;

  • семечки подсолнечника;

  • шиповник.

Кроме сбалансированного питания может потребоваться также прием специальных препаратов кальция. Однако всего этого может быть недостаточно для достижения нормы. А все потому, что микроэлемент будет просто-напросто плохо усваиваться.

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Что мешает усваиваться кальцию

Екатерина Волкова назвала четыре возможные причины, почему так происходит у людей старше 40 лет.

1. Дефицит витамина D

Витамин D — «проводник» кальция в костную ткань. А если вам и его не хватает, то кальций будет плохо усваиваться и откладываться не там, где надо, — в сосудах и почках.

Идеальный уровень витамина D — 50 нг/мл и более. Поэтому, если вы дополнительно принимаете кальций, не забывайте про витамин D.

2. Дефицит белка

Недостаток белка в организме тоже негативно отразится на усвоении и транспорте кальция.

3. Определенная еда

Усвоение кальция могут нарушать некоторые продукты. По словам врача, среди них:

  • сахар;

  • мед;

  • изделия из пшеничной муки.

4. Болезни ЖКТ

Дефицит кальция усугубляется при различных заболеваниях желудка и кишечника, нарушающих его всасывание. А такие проблемы достаточно часто встречаются в пожилом возрасте.

Эти 5 продуктов и напитков вымывают кальций

Стоит также осторожнее относиться к еде, если хотите сохранить крепость костей как можно дольше. По словам травматолога-ортопеда Руслана Нифтуллаева, некоторые из них способствуют выведению кальция из организма. Вот пять из них:

  1. Утренний кофе, даже с молоком. Обладая мочегонным эффектом, кофе стимулирует вымывание кальция: каждые 100 мл напитка выводят 6 мг минерала;

  2. Соленые огурцы, помидоры. Еще хуже — рассол из-под них, который используют наутро после бурных застолий или добавляют к первым блюдам. В целом это же относится к любым соленым продуктам. По мнению ученых, избыточное потребление соли провоцирует потерю минералов, отвечающих за прочность костей.

  3. Сладкая газировка. Ученые связывают негативный эффект для костей с лимонной или ортофосфорной кислотами в таких напитках, а также с большим количеством сахара. Сахар обладает осмотическим эффектом, увеличивая наряду с содержащимся в некоторых газировках кофеином потери кальция с мочой.

  4. Продукты с заменителем молока. Немолочные аналоги молока, если они искусственно не обогащаются кальцием и другими необходимыми веществами, не пополняют запасы ионов кальция в плазме, и минерал вымывается из костей.

  5. Продукты с пальмовым маслом. Чаще всего это магазинная выпечка. По словам экспертов, это масло сильно затрудняет усвоение витамина D и кальция, связывая их в кишечнике и выводя со стулом.

Автор текста:Анастасия Романова
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