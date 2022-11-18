Для здоровья костей и профилактики остеопороза, особенно в зрелом возрасте, необходимо налегать на продукты с кальцием: молоко, творог, капуста, кунжут. Их стоит дополнять витамином D, чтобы минерал максимально усваивался. Но все наши усилия по насыщению организма кальцием могут свестись на нет, если не учитывать наличие в рационе продуктов, которые тормозят усвоение минерала и даже стимулируют вымывание его из костей и тканей, потерю из плазмы крови.

Усиленная потеря кальция грозит не только остеопорозом, но и проблемами свертывания крови, нарушениями в работе сердца, расстройствами эндокринного обмена, слабости мышц. «Доктор Питер» обсудил наиболее опасные продукты с врачом травматологом-ортопедом Русланом Нифтуллаевым.