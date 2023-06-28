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Теперь точно: названа группа крови, носители которой особенно уязвимы перед коронавирусом

Безусловно, соблюдать осторожность следует обладателям всех групп крови: коронавирус продолжает быть довольно коварной болезнью с долгоиграющими последствиями. Однако некоторым нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.

28 июня 20231
Теперь точно: названа группа крови, носители которой особенно уязвимы перед коронавирусом
Источник:
IStockphoto

Хоть пандемия коронавируса официально и подошла к концу, однако сама по себе болезнь никуда не делась и не денется. Сейчас, конечно, мы уже гораздо больше знаем о ковиде — не сравнить с тем, что было еще пару лет назад. Однако ученые продолжают изучать недуг и выявлять новые факторы риска.

Исследования китайских ученых в 2020 году показали: люди со второй группой крови больше подвержены риску заражения, тогда как носители первой группы более защищены.

Доктор Шоуэн Стоуэлл, работая с учеными из Центров по контролю и профилактике заболеваний США над разработкой теста крови на COVID-19, решил выявить, как группа крови может увеличивать риск заболеть коронавирусом.

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Со своей командой Стоуэлл провел несколько экспериментов, результаты которых были опубликованы в медицинском журнале Blood. Оказалось, что клетки людей со второй группой крови действительно более уязвимы перед ковидом. Дело в том, что разные группы крови содержат разные антигены и белки, что и влияет на взаимодействие с коронавирусом.

В исследованиях вторая группа крови связана с повышенным риском заражения от 25% до 50% в зависимости от конкретного штамма. Особенно уязвимы носители группы оказались перед омикроном.

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Все дело в сродстве SARS-CoV-2 к белкам крови второй группы. У коронавируса есть рецепторы, которые дают ему возможность связываться с антигенами второй группы, поэтому они в каком-то смысле более «липкие». Чем больше вируса «прилипнет» к клетке, тем выше вероятность, что он найдет рецептор ACE2 и заразит клетку.

Значит ли это, что обладатели этой группы крови должны быть особенно осторожными? Как минимум, нужно учитывать, что носители второй группы находятся в группе риска как заражения коронавирусом, так и повышенной вероятности тяжелых осложнений. Однако важно учитывать: хоть и есть исследования, которые связывают этот параметр с повышенным на 48% риском умереть от коронавируса, не все носители группы имеют одинаковое количество антигенов. Точно так же не стоит расслабляться и носителям первой группы крови, абсолютного иммунитета у них, разумеется, нет, пишет журнал Time.

Автор текста:Дарья Гапионок
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