Теперь точно: названа группа крови, носители которой особенно уязвимы перед коронавирусом

Значит ли это, что обладатели этой группы крови должны быть особенно осторожными? Как минимум, нужно учитывать, что носители второй группы находятся в группе риска как заражения коронавирусом, так и повышенной вероятности тяжелых осложнений. Однако важно учитывать: хоть и есть исследования, которые связывают этот параметр с повышенным на 48% риском умереть от коронавируса, не все носители группы имеют одинаковое количество антигенов. Точно так же не стоит расслабляться и носителям первой группы крови, абсолютного иммунитета у них, разумеется, нет, пишет журнал Time.