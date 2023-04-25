При этом авторы исследования обращают внимание: результаты их исследования носят предварительный характер. Кроме того, пока нельзя точно сказать, испытывают ли люди депрессию из-за любви к картофелю фри или же просто те, у кого есть повышенная тревожность либо симптомы других расстройств психики, предпочитают есть жареную пищу. Однако в любом случае стоит помнить, что переизбыток жареной еды может провоцировать ожирение, а это никому на пользу не пойдет.