Продукты, сжигающие жир на животе и боках: эндокринолог объяснила, как они работают

Ключевая проблема похудения — это соблюдение баланса между теми калориями, что поступают в организм, и расходами организма. У большинства из нас проблема в том, что мы едим гораздо больше, чем требуется нашему телу для покрытия потребностей в энергии, при этом жизненно важных питательных компонентов может не хватать.
Поэтому лишнюю энергию пищи тело заботливо запасает в подкожных депо. В различных публикациях то и дело мелькают сообщения о продуктах, которые могут сжигать жиры. Может, это решение проблемы лишнего веса? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к врачу-эндокринологу, гематологу СМ-Клиники Татьяне Рыбалко.
Эндокринолог, гематолог
Врачи-диетологи и специалисты в области похудения в один голос утверждают: продуктов питания, которые бы сжигали жиры в истинном понимании этого слова, просто не существует. Невозможно есть определенный продукт и растопить жировые отложения, копившиеся годами.
Если бы подобные продукты существовали, давно бы была разработана эффективная и быстрая система похудения, тогда бы не было людей, страдающих от лишнего веса. Но откуда взялся подобный миф при «жиросжигающие» продукты и почему в него не стоит верить людям, желающим похудеть?
Пища, которая поступает в организм, доходит до тонкого кишечника, где проходят последовательные этапы ее обработки — переваривание с всасыванием. Под действием ферментов разные виды пищи всасываются из кишки в плазму крови в виде аминокислот, глюкозы и иных простых углеводов и жирных кислот.
Если мы едим много, то и элементарных компонентов пищи всасывается из кишечника больше. Если они не расходуются на построение клеток, тканей и нужды тела, не расщепляются до энергии, то избыток всех этих веществ переходит в жиры, которые оседают в разных зонах.
Какие бы продукты мы ни потребляли в избытке, организм путем последовательных реакций переводит их в жир и запасает внутри жировых клеток. Чем старше организм, тем медленнее процессы метаболизма. Тот же объем пищи, что мы едим всегда, ведет к тому, что мы копим жирок. Таким образом, жиросжигающим продуктом может стать любой, если он поступает в тело в объеме, не покрывающем потребностей организма и создающем дефицит калорий. То есть это не жиросжигающие, а малокалорийные продукты. Они стимулируют тело к тому, чтобы доставать жирок из своих запасов и жечь его для получения энергии.
Продукты питания, которые мы потребляем, по-разному влияют на тело. Хотя они не топят жир сами по себе, но могут заставить тело расходовать свои запасы. На то, чтобы переваривать определенные продукты, расщеплять их ферментами и всасывать, необходим определенный уровень энергии.
Если поступающая пища по калориям меньше, чем затраты на ее усвоение, то ее условно можно отнести к «жиросжигателям». В основном это овощи и фрукты с небольшим количеством натурального сахара.
В тех статьях, которые активно рекламируют «жиросжигающие» продукты, происходит подмена понятий. Они обычно обладают стимулирующим влиянием относительно метаболизма и жирового обмена, но работает все это только в сочетании с изменением всего стиля питания и расширением объема физической активности.
Лежа на диване и поедая продукты фастфуда, которые потом закусываются якобы «жиросжигающими» продуктами, эффекта ожидать не стоит. Врачи замечают: в этом случае «жиросжигатели» сами добавят лишнего веса.
Какие продукты стоит иметь в виду
Если говорить о продуктах, которые обладают позитивным эффектом в отношении снижения веса, первым стоит выделить постную говядину. Это продукт с высоким содержанием полезного белка, микроэлементов и витаминов, он насыщает на длительное время и хорошо усваивается. Если отварить кусок говядины и добавить к нему зелень или овощной салат, фрукты, особенно богатые витамином С и несладкие, эффект от этой пищи будет максимальным.
Аналогичный эффект на метаболизм оказывают травы, зелень: укроп, кинза, тархун, базилик, руккола. Они стимулируют обмен веществ, ускоряют процессы метаболизма. В сочетании с овощами, постным мясом и лимонным соком можно добиться максимального эффекта.
Специи стимулируют обмен веществ, ускоряют кровообращение, увеличивая выработку энергии клетками. Но они обладают стимулирующим аппетит эффектом, поэтому использовать их нужно разумно. Особенно полезны разные виды капусты, спаржа, огурцы, перцы.
К «жиросжигателям» также причисляют фрукты, особенно группу цитрусовых. Они богаты витаминами, фруктовыми кислотами, клетчаткой. Это позволяет всасывать меньше жиров из кишечника, а сок подавляет аппетит, если употреблять его до еды, наполовину разбавив водой. Полезны фруктовые салаты, лимонный сок, употребление цельных фруктов.
Отдельно выделяют ананасы, поскольку они отлично насыщают и малокалорийны, содержат грубую клетчатку, благодаря чему всасывается меньше жиров. Добавим сюда еще и фруктовые кислоты, стимулирующие пищеварение. Все это позволяет получать меньше калорий.