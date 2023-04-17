Продукты, сжигающие жир на животе и боках: эндокринолог объяснила, как они работают

Какие бы продукты мы ни потребляли в избытке, организм путем последовательных реакций переводит их в жир и запасает внутри жировых клеток. Чем старше организм, тем медленнее процессы метаболизма. Тот же объем пищи, что мы едим всегда, ведет к тому, что мы копим жирок. Таким образом, жиросжигающим продуктом может стать любой, если он поступает в тело в объеме, не покрывающем потребностей организма и создающем дефицит калорий. То есть это не жиросжигающие, а малокалорийные продукты . Они стимулируют тело к тому, чтобы доставать жирок из своих запасов и жечь его для получения энергии.