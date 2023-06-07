Исследование, которое проводилось в университетах Нагано, Сендая, Маэбаси (Япония), позволило установить : после небольшой 15-минутной медитации участники лучше усваивали материал, увеличивался объем рабочей памяти. Этот навык позволяет не забывать, где находятся ключи или что вы собирались приготовить на ужин. Рабочая память помогает взаимодействовать с информацией в формате «здесь и сейчас», запоминать новое и выполнять поставленные задачи.

Еще одно исследование проходило на базе Бингемтонского университета (США). В течение двух месяцев десять испытуемых регулярно занимались медитацией. В результате улучшилась их способность быстро переключаться между свободным блужданием мыслей и полной концентрацией. Также у контрольной группы повысился уровень внимательности, осознанности в обычной жизни.

Исследователи из Корейского института науки мозга наблюдали за 46 людьми (16 мужчинами и 30 женщинами), практикующими медитацию, и сравнивали их показатели с контрольной группой. Выяснилось, что у опытных практиков заметно преобразились зоны мозга, которые отвечают за память и внимание.

В ходе исследования ученые из университетов Флориды, Питтсбурга (США) и других организаций провели масштабные опыты с участием 106 мужчин и женщин и выявили положительное влияние медитации на иммунитет. Практики могут сыграть определенную роль при лечении заболеваний, связанных со сниженными функциями иммунной системы.