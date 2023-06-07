Считается, что практики медитации позволяют глубоко расслабиться, хорошо влияют на память и внимательность. Что об этом думает наука и как включить медитативные техники в свою жизнь, рассказывает эксперт.
7 июня 20231
Уже давно никто не считает, что медитируют только йоги и сектанты. Медитацию как способ расслабиться и успокоиться сейчас активно рекомендуют и врачи, и психологи. В современном мире эта стрессоснижающая практика может считаться «мастхэв» — умением каждого (must have — с англ. «должен иметь»).
Даже ученые доказали: медитация способна улучшить рабочую память, внимание, концентрацию и даже иммунитет.
Наталья Репина
Психология
Психолог, эксперт по межличностным и семейным отношениям, учитель медитации со светом, основатель и преподаватель Института современных медитаций
«Медитация — это практика, которая позволяет повысить осознанность, улучшить концентрацию и сосредоточиться на важных задачах. Причем в медитации человек находится в сознании, не впадает в транс и не принимает никаких веществ, — объяснила „Доктору Питеру“ психолог Наталья Репина. — Медитацию можно сравнить с тренировкой сознания. Это инструмент глубокого погружения в себя, осознания собственного „я“, поиска ответов на важные жизненные вопросы».
«Наш мозг постоянно генерирует электрические импульсы (ритмы или волны), даже в состоянии покоя. Человек может спать, бодрствовать или работать, и все это время в мозге постоянно регистрируется электрическая активность, — объясняет эксперт. — Ее можно отследить с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ)».
Современная наука выделяет несколько основных ритмов или частот, в которых работает мозг:
альфа-ритм — один из основных ритмов (наблюдается у 85-90% здоровых людей), колебания регистрируются в пределах от 8 до 13 Гц. Усиливается в состоянии покоя, расслабленности. Альфа-ритм ослабляется в моменты зрительной концентрации или мыслительной активности;
бета-ритм — низкоамплитудные колебания с постоянной частотой, лежащей в пределах от 13 до 35 Гц. Выраженность бета-ритма растет в моменты умственного напряжения или эмоционального возбуждения. Избыток волн может привести к беспокойству и даже панике;
тета-ритм (медленные и ритмичные колебания, в диапазоне от 4 до 8 Гц). На тета-волнах человек находится в состоянии между сном и бодрствованием, может наблюдать различные видения;
дельта-ритм еще медленнее (всего 4 колебания в секунду) регистрируются при погружении в глубокий сон.
«В нормальном состоянии мозг может переходить из одних частот в другие, от повышенной концентрации к расслаблению и обратно, — говорит Наталья Репина. — Но в ситуации постоянного эмоционального напряжения алгоритм саморегуляции перестает работать, мозг привыкает находиться в бета-ритме и остается на нем практически постоянно. Бета-ритм вызывает чувство тревоги, опасности, которое затем сменяется апатией. В стрессе человек не может по-настоящему расслабиться даже после окончания рабочего дня, что сильно истощает организм и приводит к развитию различных заболеваний».
Важно «научить» мозг возвращаться от бета-ритма к альфа-ритму, отмечает психолог.
«Помочь в этом может, например, практика медитации со светом. В ходе исследования, проведенного в Центре биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ, удалось установить, что у опытных практикующих в процессе медитаций наблюдались признаки глубокого телесного расслабления. У испытуемых замедлялось дыхание, а после окончания практики повышалась мощность альфа-ритма и наступало глубокое расслабление», — поясняет Наталья Репина.
Исследование, которое проводилось в университетах Нагано, Сендая, Маэбаси (Япония), позволило установить: после небольшой 15-минутной медитации участники лучше усваивали материал, увеличивался объем рабочей памяти.
Этот навык позволяет не забывать, где находятся ключи или что вы собирались приготовить на ужин. Рабочая память помогает взаимодействовать с информацией в формате «здесь и сейчас», запоминать новое и выполнять поставленные задачи.
Еще одно исследование проходило на базе Бингемтонского университета (США). В течение двух месяцев десять испытуемых регулярно занимались медитацией. В результате улучшилась их способность быстро переключаться между свободным блужданием мыслей и полной концентрацией. Также у контрольной группы повысился уровень внимательности, осознанности в обычной жизни.
Исследователи из Корейского института науки мозга наблюдали за 46 людьми (16 мужчинами и 30 женщинами), практикующими медитацию, и сравнивали их показатели с контрольной группой. Выяснилось, что у опытных практиков заметно преобразились зоны мозга, которые отвечают за память и внимание.
В ходе исследования ученые из университетов Флориды, Питтсбурга (США) и других организаций провели масштабные опыты с участием 106 мужчин и женщин и выявили положительное влияние медитации на иммунитет. Практики могут сыграть определенную роль при лечении заболеваний, связанных со сниженными функциями иммунной системы.
Медитации оказывают благотворное действие на людей, которые пребывают в состоянии депрессивного расстройства. Они снижают общий уровень тревожности, позволяют избежать повторных проявлений заболевания.
Как научиться медитировать
Чтобы расслабиться и гармонизировать мысли, привести их в порядок, начните с практики медитации со светом. Включите приятную успокаивающую музыку, сядьте в открытую позу и закройте глаза. Не нужно скрещивать руки и ноги или принимать позу лотоса, как в йоге.
Представьте, как пространство наполняется вокруг вас светом. Постепенно наполняйте светом себя, каждую клетку вашего тела, включая голову.
«В процессе гармонизации вы можете видеть картинки перед собой — это хороший признак. Даже если перед вами темнота, не пугайтесь, вы на пути осознания себя», — резюмирует Наталья Репина.