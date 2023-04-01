Психолог Лабковский назвал самый эффективный способ быстро снизить уровень тревоги

К сожалению, в наше время у каждого человека достаточно поводов для тревоги. Стресс на работе и дома, непростая обстановка в мире — все это может не лучшим образом сказаться на нашей психике. А там уже недалеко и до последствий для физического здоровья.

Чтобы защитить себя, нужно уметь снижать уровень стресса и тревожности. Психолог Михаил Лабковский в своем телеграм-канале рассказал, как это можно сделать.