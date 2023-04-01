Психолог Лабковский назвал самый эффективный способ быстро снизить уровень тревоги

К сожалению, в наше время у каждого человека достаточно поводов для тревоги. Стресс на работе и дома, непростая обстановка в мире — все это может не лучшим образом сказаться на нашей психике. А там уже недалеко и до последствий для физического здоровья.
Чтобы защитить себя, нужно уметь снижать уровень стресса и тревожности. Психолог Михаил Лабковский в своем
Специалист подчеркивает: время от времени переживать и испытывать тревогу — абсолютно нормально. Если приступы тревоги накатывают на вас перед важными событиями или, например, если ваш родственник долго не выходит на связь, — у вас все в порядке.
Совершенно другое дело, если вы страдаете от безосновательной тревоги на протяжении долгого времени, не можете успокоиться и страдаете от постоянной усталости, нервного напряжения, у вас появляются проблемы с дыханием и сном. Тут есть причины подозревать тревожное расстройство. В этом случае нельзя игнорировать симптомы, вам нужна медицинская помощь.
Лабковский подчеркивает: тревога — это механизм, который был очень полезен для наших прадедов, именно он помогал выживать. Впрочем, и в относительно недалеком прошлом, буквально сто лет назад, большинство людей не могли быть уверенными в своей безопасности. Почему же страх никуда не исчез и в наши дни? Тревога — результат работы нейромедиаторов, она до сих пор остается в качестве защитного механизма.
Только вот наши предки действительно убегали от диких хищников, а мы живем уже совсем в других условиях. Нам не приходится охотиться и добывать себе пропитание, мы не живем в пустыне. И потому гормоны стресса так и остаются в нашем организме, вызывая навязчивые мысли.
По мнению психолога, самый лучший способ снизить уровень тревоги — перевести ее в действие и занять себя чем-нибудь. Можно посмотреть кино или почитать книгу, вспомнить о своем хобби.
Есть еще парочка работающих трюков.
Дыхание. Сосредоточьтесь на нем, дышите медленно и глубоко, это поможет вам быстрее прийти в себя.
Четко сформулируйте свой страх. Не убегайте от тревожных мыслей и попробуйте выяснить, чего именно вы боитесь. Такой внутренний монолог поможет понять, насколько ваши переживания обоснованны.
Составьте четкий план действий, который будет учитывать самый печальный вариант развития событий — как вы поступите, если тревога оправдается.