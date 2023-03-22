Психолог Шахов назвал простой способ, как снова почувствовать себя счастливым

В череде дней, забитых делами и заботами о хлебе насущном, мы забываем, что такое чувствовать себя счастливыми.
Когда в последний миг вы в полной мере ощущали, что мир наполнен яркими красками, а все вокруг прекрасно и удивительно?
Почему мы забываем, как радоваться жизни? Что нужно, чтобы вернуть ощущение счастья? Практичную и простую рекомендацию
«Потерявши, плачем»
— Мы ценим, лишь когда теряем. Это касается и счастья, — напоминает семейный психолог Александр Шахов. — Ведь человеку свойственно привыкать, в том числе, и к счастью. Поэтому мы часто и не замечаем его. Следовательно, ключ к счастью — научиться ценить то, что имеешь.
Психолог рассказывает, что ему в этом смысле близка философия стоиков, которые считали, что человек должен периодически терпеть лишения, чтобы снова и снова чувствовать счастье — ценить то, что имеет.
— В России есть отличный метод осознать ценность горячей воды, — говорит Александр Шахов. — Когда летом ее отключают, а потом вода появляется вновь, люди радуются этому событию, как дети.
Правило счастья
Такой же эффект может дать и временный отказ от сладкого. Ведь когда позволяешь себе регулярно объедаться шоколадками и пирожными, они приедаются и не приносят уже такого удовольствия.
А вот если периодически сознательно отказываться от чего-либо, ограничивать себя в чем-то, то спустя время можно будет в полной мере насладиться тем, что имеешь. Правило это работает и в отношениях, объясняет психолог.
— Рекомендую периодически устраивать себе «супружеское голодание» — какое-то время проводить раздельно друг от друга, — говорит Александр Шахов. — Если женщина отправится на неделю к родителям или отдохнуть, а мужчина сам побудет на хозяйстве с детьми, то, поверьте, он начнет потом сильнее ценить свою супругу и ее повседневный труд. И когда она вернется, он будет счастлив, что с ним рядом женщина, которая заботится о семье, о детях, о нем.
Периодически проводите профилактику привыкания, и тогда ощущение счастья будет всегда с вами, советует психолог.
Ранее эндокринолог рассказала «Доктору Питеру», как с помощью правильных продуктов заставить организм вырабатывать больше серотонина — гормона радости.
Помогут, например, банан и шоколад — в их составе есть триптофан, преобразующийся в серотонин, жирная рыба — из-за содержания омега-3. А еще способна вызвать чувство счастья регулярная физическая активность. Хотя бы быстрая ходьба на свежем воздухе.