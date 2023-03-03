8 простых секретов счастья: как начать радоваться, даже если совсем нет сил

После долгой зимы многие страдают от внезапного упадка сил: казалось бы, наступила долгожданная весна, надо радоваться, но на деле совсем ничего не хочется. Почему так происходит? Дело в том, что в холода нам так не хватает солнца, организм должен работать на полную мощь, чтобы обеспечить нас силой и энергией. Но любые «батарейки» рано или поздно садятся без подзарядки.
— У апатии, раздражительности и нежелания что-то делать с приходом весны есть научное обоснование. Без солнца и ультрафиолета нашему организму начинает недоставать не только витамина D. Снижается синтез гормона радости — серотонина. А ведь именно он отвечает за хорошее настроение и даже чувство юмора, помогает спокойнее переживать невзгоды, — поясняет эндокринолог.
Как притянуть серотонин и вернуть ощущение радости
Включите в рацион бананы и шоколад — в них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин.
Не забудьте про продукты с повышенным содержанием Омега-3 кислот (например, жирную морскую рыбу). Омега-3 блокируют в организме выработку простагландинов, которые препятствуют высвобождению серотонина.
Регулярно посещайте спортзал или хотя бы делайте дома зарядку, которая доставляет удовольствие.
Пойте! «Вы замечали, что когда мы поем — хоть хором, хоть в одиночестве — на душе становится легче? Этому тоже есть научное объяснение. При этом вырабатывается другой гормон счастья — окситоцин. А он, в свою очередь, стимулирует и синтез серотонина», — пояснила Зухра Павлова.
Занимайтесь любым другим творчеством: рисуйте, играйте на музыкальных инструментах, танцуйте. Любимое хобби прекрасно помогает активировать гормоны радости.
Радуйте других людей, делайте подарки, позаботьтесь о детях, стариках, животных. Их искренняя благодарность и счастливые улыбки точно поднимут вам настроение.
Встречайтесь с любимыми, родными, друзьями и приятными вам коллегами — все это тоже способствует синтезу гормона радости.
И наконец, просто оглянитесь вокруг и порадуйтесь красоте. С приходом весны начинает греть солнышко, птицы все чаще появляются на улицах, коты начинают громко мурлыкать, а на деревьях набухают почки. Приучайте себя концентрироваться на приятных вещах — так психика потом сама начнет «подкидывать» поводы для радости.
Как еще можно повлиять на свое настроение
По словам клинического психолога Дениса Долгова, у негативных эмоций, даже если они и не приводят к болезни, есть другая способность — они могут частично или полностью «вытесняться в тело». В итоге у человека появляются разные мышечные блоки, функциональные расстройства, у него начинает болеть то тут, то там. Как перестать тревожиться и легко поднять себе настроение? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.