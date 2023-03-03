8 простых секретов счастья: как начать радоваться, даже если совсем нет сил

Как еще можно повлиять на свое настроение

По словам клинического психолога Дениса Долгова, у негативных эмоций, даже если они и не приводят к болезни, есть другая способность — они могут частично или полностью «вытесняться в тело». В итоге у человека появляются разные мышечные блоки, функциональные расстройства, у него начинает болеть то тут, то там. Как перестать тревожиться и легко поднять себе настроение? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.