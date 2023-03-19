Рассосется сама или медленно убьет: в каких случаях кисту яичников нужно срочно лечить

Как часто вы ходите к гинекологу? А как часто игнорируете безобидные на первый взгляд симптомы — вроде боли в животе? Увы, в современном мире очень часто не хватает времени на то, чтобы уделить достаточное внимание вопросам женского здоровья — и это может приводить к самым печальным последствиям.
Например, кисты яичников долгое время не болят. А потом может наступить внезапное осложнение — и женщину увозят в больницу с разрывом. О том, какие еще осложнения могут быть при кисте яичников и в каких случаях новообразование действительно можно не лечить, рассказывает врач акушер-гинеколог Вероника Гаврилова.
Врач акушер-гинеколог, главный специалист МЕДИ по гинекологии
Что такое киста яичника
Киста яичника — это полость, имеющая стенку (капсулу) и заполненная неким содержимым (жидкостью, слизью, кровью, плотными массами). Киста расположена непосредственно внутри ткани яичника. Кисты бывают односторонними или в двух яичниках одновременно.
Кроме того, кисты существуют разного вида, разного происхождения. Соответственно, требуется разный подход к тактике ведения пациенток и разное лечение.
Чаще всего встречаются кисты, связанные с нарушением гормональной регуляции — функциональные кисты. Другая частая причина возникновения кист — эндометриоз. К сожалению, неблагоприятная наследственность также играет не последнюю роль в формировании яичниковых образований.
Виды кист яичников
Функциональные кисты яичников (фолликулярные кисты и лютеиновые)
Фолликулярные кисты — это переросшие, несовулировавшие вовремя фолликулы. Главная причина их появления — гормональный сбой в организме.
Лютеиновые кисты — это чрезмерно крупные желтые тела, иногда с кровоизлиянием. Они могут возникать на ранних сроках беременности, при стимуляции овуляции различными препаратами. Эти кисты, как правило, не требуют оперативного лечения и исчезают самостоятельно. Если врач во время осмотра нашел такую кисту, он просит пациентку повторно прийти на прием через пару месяцев для выполнения УЗИ, чтобы оценить динамику.
Помимо функциональных существует большое количество иных доброкачественных кист яичников. Самые часто встречающиеся:
цистаденомы (с жидкостным и слизистым наполнением);
эндометриомы;
тератомы.
Основной метод диагностики яичниковых образований — УЗИ органов малого таза, так как стандартное бимануальное исследование (пальпация через брюшную стенку) зачастую оказывается неинформативным. Иногда для уточнения диагноза используется МРТ.
Симптомы кисты яичников
Пока киста представляет собой образование малого размера, 3–5 сантиметров, она не приносит дискомфорта женщине. Киста бОльших размеров вызывает боли внизу живота, иногда нарушение менструального цикла. Боли усиливаются при движении, при половых контактах, иногда во время менструации. Возможны также перекрут ножки кисты и разрывы стенки кист. Это сопровождается острой болью в животе, в таких случаях необходимы срочная госпитализация и хирургическое лечение.
Почему киста — это серьезно
При лечении кист яичников в первую очередь необходимо знать тип кисты. Функциональные кисты, как правило, не требуют лечения. К сожалению, в яичниках могут формироваться и злокачественные опухоли — рак яичника. Растут злокачественные опухоли бессимптомно и очень быстро. Именно поэтому так важно посещать гинеколога в профилактических целях раз в полгода. При этом каждый такой осмотр в обязательном порядке должен сопровождаться ультразвуковым исследованием.
Определить вид доброкачественной кисты от рака иногда бывает трудно, даже при использовании самых современных УЗ-аппаратов. При выявлении кисты яичника любого происхождения необходим тщательный контроль за дальнейшим состоянием этого образования.