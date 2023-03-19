Рассосется сама или медленно убьет: в каких случаях кисту яичников нужно срочно лечить

Как часто вы ходите к гинекологу? А как часто игнорируете безобидные на первый взгляд симптомы — вроде боли в животе? Увы, в современном мире очень часто не хватает времени на то, чтобы уделить достаточное внимание вопросам женского здоровья — и это может приводить к самым печальным последствиям.

Например, кисты яичников долгое время не болят . А потом может наступить внезапное осложнение — и женщину увозят в больницу с разрывом. О том, какие еще осложнения могут быть при кисте яичников и в каких случаях новообразование действительно можно не лечить, рассказывает врач акушер-гинеколог Вероника Гаврилова.