Врач Уланкина рассказала, как образуются тромбы и когда становятся опасными

Спонтанное образование тромбов может быть связано с недавно перенесенными травмами или операциями, а также с различными хроническими заболеваниями . На способность крови к свертыванию могут влиять генетические, эндокринные и сердечно-сосудистые патологии, например атеросклероз. Это заболевание развивается, если в организм человека поступает слишком много жиров и холестерина. Еще к предрасполагающим факторам тромбоза можно отнести пожилой возраст, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни и некоторые гормональные изменения в организме — например, беременность, послеродовой период, а также неправильный прием оральных контрацептивов, объяснила Ольга Уланкина.