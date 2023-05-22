Хурма и еще 3 продукта, которые могут защитить от образования тромбов

Правильные повседневные привычки. Если у вас сидячая работа, вы часто испытываете переутомление или чрезмерное умственное напряжение. Не забывайте правильно распределять время между работой и отдыхом и каждый день давайте себе умеренные физнагрузки.

Откажитесь от сигарет и ограничьте спиртное. Курение, как и употребление алкоголя, повышают вязкость крови, что, в свою очередь, способствует образованию тромбов в сосудах.

Пейте достаточно воды и ешьте больше фруктов. Это самый простой способ сохранить здоровье кровеносных сосудов. Вода влияет на густоту крови и повышает эластичность сосудов, предотвращая образование тромбов. Витамины, пищевые волокна и полифенолы во фруктах также оказывают положительное влияние на кровоток.