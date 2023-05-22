Хурма и еще 3 продукта, которые могут защитить от образования тромбов

С развитием общества и изменением образа жизни дислипидемия и тромбозы стали одними из основных факторов, приводящих к потере здоровья и, как итог, к преждевременной смерти.
Обнаружить вовремя смертельно опасный тромб сложно, поэтому специалисты советуют действовать на опережение и помнить о профилактике. Влиять на уровень липидов в крови, а значит, на риск атеросклероза и образования тромбов, можно в том числе с помощью питания.
Специалисты
1. Хурма
В этом фрукте немало питательных веществ, которые могут эффективно снижать уровень липидов в крови и повышать эластичность кровеносных сосудов. Среди них — пищевые волокна и пектиновые вещества, которые относятся к важным компонентам для эффективной профилактики сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.
Кроме того, хурма обладает полезным эффектом при лечении других проблем со здоровьем, например при язве или кашле.
Однако хурмой слишком увлекаться не стоит. В избытке этот плод может привести к образованию фитобезоара в ЖКТ и непроходимости желудка.
2. Черная фасоль
В черной фасоли содержатся калий, магний, железо, пищевые волокна. Эти вещества помогают не только снизить уровень липидов в крови и сохранить гладкость кровеносных сосудов, но и полезны тем, кто хочет похудеть и улучшить состояние кожи.
Специалисты советуют употреблять черную фасоль в умеренных количествах каждый день.
3. Миндаль
Этот орех богат питательными веществами, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови и тем самым препятствуют развитию заболеваний сердца и сосудов.
Рекомендуемая доза миндальных орехов — 10-20 штук в день.
4. Листовая зелень
Она богата витамином С, хлорофиллом, обладает антиоксидантным эффектом и также способна снижать уровень липидов в крови.
Для поддержания своего здоровья включайте зеленые овощи в свое ежедневное меню.
Какие еще продукты помогают снижать уровень холестерина — советы кардиолога читайте ЗДЕСЬ.
Что еще важно
Если вас заботит состояние ваших сосудов, важно уделять внимание не только питанию, но и в целом образу жизни. В списке общих методов профилактики тромбоза эксперты называют:
Правильные повседневные привычки. Если у вас сидячая работа, вы часто испытываете переутомление или чрезмерное умственное напряжение. Не забывайте правильно распределять время между работой и отдыхом и каждый день давайте себе умеренные физнагрузки.
Откажитесь от сигарет и ограничьте спиртное. Курение, как и употребление алкоголя, повышают вязкость крови, что, в свою очередь, способствует образованию тромбов в сосудах.
Пейте достаточно воды и ешьте больше фруктов. Это самый простой способ сохранить здоровье кровеносных сосудов. Вода влияет на густоту крови и повышает эластичность сосудов, предотвращая образование тромбов. Витамины, пищевые волокна и полифенолы во фруктах также оказывают положительное влияние на кровоток.
Регулярно проходите медосмотры. Периодические чекапы помогут выявить проблемы с сосудами на ранней стадии, а значит, повысить шансы на успешное лечение.