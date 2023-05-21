В Центре Алмазова беременной женщине остановили сердце, чтобы сделать операцию

Редкий диагноз
Женщину на 24-й неделе беременности срочно доставили в Центр Алмазова из Воркуты. У нее из-за расслоения аорты развился инфаркт миокарда. Такой диагноз молодым женщинам ставят очень редко.
Жительница Воркуты вынашивала третьего ребенка. Внезапно ей стало плохо: появилась боль в груди и шее, слабость, головокружение, рвота и сильная одышка. Скорая увезла беременную в больницу.
Состояние беременной было очень серьезным, женщина находилась в состоянии кардиогенного шока. Ее сердечно-сосудистая система была неспособна обеспечить адекватный кровоток, плюс у пациентки диагностировали скопление крови в области сердца, разрыв стенки аорты и коронарных артерий.
Вокрутинские медики приняли решение отправить женщину в сосудистый центр, где есть врачи, имеющие опыт проведения операций на аорте. Бортом санавиации беременную экстренно доставили в Санкт-Петербург, в Центр Алмазова.
Остановили сердце, чтобы спасти
Кардиохирургическая операция при остром расслоении аорты во время беременности встречается достаточно редко и несет высокий риск как для матери, так и для ребенка,
Операцию проводил кардиохирург, доктор медицинских наук Владимир Успенский. Операция была сложной и длилась всю ночь. Для проведения нужных манипуляций женщине остановили сердце. Анестезиологическое пособие с использованием искусственного кровообращения обеспечивали опытные специалисты — врачи анестезиологи-реаниматологи.
Операция прошла успешно, врачи выполнили протезирование аортального клапана восходящего отдела аорты и аортокоронарное шунтирование.
К счастью, ребенок во время операции чувствовал себя нормально. Пока шла операция, за его состоянием внимательно следили врачи специализированного Перинатального центра НМИЦ им. В. А. Алмазова.
Малыш появился на свет на сроке беременности 37 недель. Женщина, перенесшая сложнейшую операцию, родила здоровую девочку. Сейчас мама и ребенок уже выписаны и отправились домой в Воркуту.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал историю появления на свет в Гатчине сразу трех чудесных малышек. Женщина выносила тройню, забеременев естественным путем. Вместе с врачами ей удалось сохранить непростую беременность до 36 недель. Это почти рекорд для тройни, обычно такие малыши рождаются на сроке 32-34 недели.
Роды прошли путем кесарева сечения, операция была плановая, все специалисты готовились заранее. Сестренки появились на свет с разницей в одну минуту.