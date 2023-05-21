В Центре Алмазова беременной женщине остановили сердце, чтобы сделать операцию

Кардиохирургическая операция при остром расслоении аорты во время беременности встречается достаточно редко и несет высокий риск как для матери, так и для ребенка , рассказывает о том, как спасали беременную из Воркуты, Раиса Коношкова, главный врач Главного клинического комплекса Центра Алмазова.



Операцию проводил кардиохирург, доктор медицинских наук Владимир Успенский. Операция была сложной и длилась всю ночь. Для проведения нужных манипуляций женщине остановили сердце. Анестезиологическое пособие с использованием искусственного кровообращения обеспечивали опытные специалисты — врачи анестезиологи-реаниматологи.



Операция прошла успешно, врачи выполнили протезирование аортального клапана восходящего отдела аорты и аортокоронарное шунтирование.