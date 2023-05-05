«Родила, а через полтора часа жарила поросенка»: акушерки рассказали о первых родах, которые они приняли

Спустя пару месяцев учебы поняла, что это именно то, что мне было нужно — у врачей акушеров-гинекологов другая специфика, они не принимают роды. Сказала родителям, что не буду на следующий год пытаться снова поступать в медвуз, а продолжу учиться в колледже. Так я стала единственным на тот момент членом нашей семьи без высшего образования, для моей бабушки это было настоящей трагедией. Ведь у всех остальных были даже ученые степени и звания кандидатов наук, хотя с медициной никто у нас не был связан. Но позже я все-таки получила диплом педагогического вуза, выучившись на психолога. И в моей специальности психология пригодилась, благодаря ей какие-то моменты в работе я смогла усовершенствовать.