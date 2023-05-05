«Родила, а через полтора часа жарила поросенка»: акушерки рассказали о первых родах, которые они приняли

Многие будущие мамы придирчиво выбирают именно акушерку, а не врача, который будет принимать роды. Ведь от них очень многое зависит, они помогают детям появляться на свет. День акушерки начали отмечать сравнительно недавно, только с 1992 года. Каждый год для торжества Международная ассоциация акушерок предлагает лозунги. В этом году он звучит как «Снова вместе: от доказательств к реальности».
«Доктор Питер» накануне праздника провел мини-интервью с тремя акушерками, которые помогают будущим мамам и малышам в самый важный период жизни.
Акушерка родового отделения Роддома №6 им. Снегирева
Как вы выбрали профессию?
— Я с детства мечтала стать «доктором, который будет рожать детей». А когда выросла, пошла поступать в мединститут на акушера-гинеколога, но мне не хватило одного балла. Помню, как сидела и рыдала. Тогда мамина подруга сказала, чтобы я шла учиться на акушерку в колледж. Приехали туда, а прием документов закончился накануне. Не знаю, как моя мама уговорила директора, но на следующий день я уже вместе со всеми сдавала экзамены.
Спустя пару месяцев учебы поняла, что это именно то, что мне было нужно — у врачей акушеров-гинекологов другая специфика, они не принимают роды. Сказала родителям, что не буду на следующий год пытаться снова поступать в медвуз, а продолжу учиться в колледже. Так я стала единственным на тот момент членом нашей семьи без высшего образования, для моей бабушки это было настоящей трагедией. Ведь у всех остальных были даже ученые степени и звания кандидатов наук, хотя с медициной никто у нас не был связан. Но позже я все-таки получила диплом педагогического вуза, выучившись на психолога. И в моей специальности психология пригодилась, благодаря ей какие-то моменты в работе я смогла усовершенствовать.
Помните первого малыша, которого вы приняли?
- Очень хорошо, хотя прошло уже более 30 лет. И это было не в роддоме. Когда я училась на втором курсе колледжа, мы поехали с мамой в деревню погостить. В соседнем доме женщина начала рожать, а скорую там можно было прождать 4-6 часов. Тогда меня попросили помочь. У женщины это были четвертые или пятые роды, точно не помню. Но все прошло быстро — ребеночек буквально выскочил через 15 минут. Сейчас вспоминаю эту историю со смехом, потому что роженица уже спустя полтора часа жарила поросенка. И одновременно со страхом, хотя тогда его совсем не было — наверное, был какой-то юношеский максимализм.
Я была смелая и всеми командовала: «Дайте кипяченой воды!», «Несите нитки и водку!». Да, руки пришлось мыть самогоном, а пуповину перевязывать нитками от мешковины. Но все прошло хорошо. Я даже разложила на пеленке послед для осмотра врача — нас так учили на практике. Когда в итоге приехала скорая, мы все уже сидели за праздничным столом. Врачи даже меня похвалили.
Какой момент в родах самый сложный для вас?
— Наверное, каждый. В акушерстве очень сложно просчитать все наперед, никогда не знаешь, что будет через минуту. Можно предполагать, анализировать, но бывают вещи, которые выходят из-под контроля. Ведь ребенок — это отдельный организм. Идут прекрасные схватки, и вдруг у малыша сердце начинает меньше биться — гипоксия. И мы будем действовать уже в интересах ребенка. Прошли прекрасные роды, а послед не отделяется — у роженицы началось кровотечение.
Поэтому нам надо всегда держать ухо востро. Выдохнуть, наверное, мы можем только тогда, когда передадим ребеночка под наблюдение акушерке послеродового отделения. А со многими девочками поддерживаем связь даже после выписки из роддома, они делятся какими-то проблемами, показывают фото детей. Сейчас с помощью соцсетей я вообще могу видеть, как растут мои детки, и это здорово.
Кстати, раньше недаром бабку-повитуху считали второй матерью для ребенка. Есть даже праздник Бабья каша — 8 января. В этот день женщины приходили к своей повитухе в гости и благодарили ее за детей, а она угощала их кашей. У нас тоже есть традиция поздравлять друг друга с этим праздником.
Первые слова, которые вы говорите маме сразу после рождения ребенка?
— Я всем говорю: «Ты умничка! Я тебя поздравляю, ты стала мамой!» Обязательно надо похвалить, ведь для женщины это большой труд. И когда я готовлю девочек к родам, всегда советую им обязательно себя хвалить сразу после. Кто-то хвалит про себя, а кто-то может и прокричать: «Я молодец!»
Вы считали, сколько детей всего приняли?
— Когда-то считала, но остановилась на десяти тысячах и дальше считать не стала.
Акушерка родильного отделения Городской больницы № 38 им. Н.А. Семашко
Как вы выбрали профессию?
— Я с детства мечтала о медицине, хотела стать медсестрой. В 11 классе пошла на курсы и там поняла, что хочу быть не просто медсестрой, а акушеркой.
Помните первого малыша, которого вы приняли?
— Это произошло, когда я уже работала. Первый ребенок, которого я приняла, родился в машине скорой помощи у дверей роддома. Было страшно, ведь в теории — это одно, а на практике — совершенно другое. Я бы сказала, что до сих пор есть небольшой страх. Он сохраняется даже у акушерок с большим стажем, ведь роды непредсказуемы, все может резко измениться в любой момент.
Какой момент в родах самый сложный?
— Во всех периодах бывают сложные моменты. Но, наверное, самый пик — второй период родов. Когда, собственно, происходит рождение ребенка.
Первые слова, которые вы говорите маме сразу после рождения ребенка?
— «Поздравляю, вы справились!»
Вы считали, сколько детей всего приняли?
— Их было слишком много, я уже сбилась со счету. Но мне особенно запомнилась двойня, которую я приняла в машине зимой у роддома.
Акушерка родильного отделения Роддома на Фурштатской, акушерка высшей категории
Как вы выбрали профессию?
— Наверное, профессия сама нашла меня. Когда училась в 7-м классе, в доме появился учебник «Акушерство», автор — Бодяжина. У нас в семье к медицине никто отношения не имел. Книга меня очень увлекла, и с тех пор у меня других желаний, кроме акушерства, не было.
Помните первого малыша, которого вы приняли?
— Конечно, девочка, 2600!
Какой момент в родах самый сложный?
— Самый сложный, наверное, это рождение головы малыша и плечиков — это ведь его здоровье на всю жизнь!
Первые слова, которые вы говорите маме сразу после рождения ребенка?
— «Вы умница, мы вас поздравляем!»
Вы считали, сколько детей всего приняли?
— Если честно, то нет. Но за 42 года, наверное, много!