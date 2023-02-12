Рассчитать точную дату родов задолго до них невозможно, говорят врачи. Хотя, конечно, бывают исключения. Так, читательница «Доктора Питера» рассказала, что врач-узист на 13-й неделе ее беременности уверенно назвал дату рождения малыша — и оказался абсолютно прав. Но, скорее, это все же совпадение, помноженное на опыт и знания профессионального медика.
«Доктор Питер» задал вопрос гинекологу, кто именно решает, что ребенку пора появиться на свет — сам малыш или его мама? Какие процессы в организме провоцируют начало родов?
врач акушер-гинеколог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Что происходит с женщиной перед родами
- Что становится «пусковым механизмом» родов –– этот вопрос на протяжении многих лет волнует научное акушерское сообщество. На него нет точного ответа, поэтому можно только делать предположения и строить теории, — рассказал «Доктору Питеру» врач акушер-гинеколог Денис Банный. — Точно известно, что в течение последних недель беременности организм женщины начинает активные процессы по подготовке к предстоящим родам:
шейка матки постепенно размягчается и раскрывается;
женщины часто сталкиваются с так называемыми «тренировочными схватками», или «схватками Брэкстона-Хикса»;
могут наблюдаться и другие предвестники родов –– выделение слизистой пробки, изменение характера стула, опущение дна матки.
Какие сигналы посылает ребенок, когда готов родиться
В организме малыша перед родами тоже происходят изменения.
— В этот период созревают легкие плода, образуется защитная подкожно-жировая прослойка. Это свидетельствует о том, что ребенок уже готов появиться на свет, — рассказывает врач. — В последнее время большинство ученых сходятся во мнении, что в момент, когда плод становится «зрелым», его центральная нервная система начинает передавать импульсы, которые и приводят к активной выработке гормонов у матери и началу схваток.
Зачем ребенок провоцирует преждевременные роды
Врач уточняет, что процессом родов «управляет» целый комплекс разных гормонов.
Главный из них — окситоцин, который стимулирует сокращения матки;
также вырабатываются адреналин и норадреналин — гормон и медиатор нервной системы;
пролактин — гормон, контролирующий метаболизм и отвечающий за лактацию;
эндорфин — нейромедиатор, который, вероятнее всего, повышает болевой порог в родах.
- Бывают ситуации, когда роды начинаются раньше доношенного срока — в 37 недель беременности. В случае преждевременных родов, вероятно, именно плод дает сигнал и запускает тем самым процесс родов, — объясняет Денис Банный. — Таким образом ребенок защищается от инфекции или от прогрессирования осложнений беременности, например, преэклампсии, гестационного холестаза, сахарного диабета. В таких случаях пролонгирование беременности может вызвать ухудшение состояния плода или даже его внутриутробную гибель.
перинатальный психолог, персональный наставник беременных
Ждать родов — как смотреть на закипающий чайник
- Гормональная система, отвечающая за беременность и рождение ребенка, оттачивалась эволюцией тысячи лет. В беременность идет мощная сонастройка на гормональном уровне мамы и малыша, — объясняет перинатальный психолог Елена Черкашина. — То, что испытывает мама, чувствует и малыш — и наоборот. В этой диаде — мама и малыш — ведут оба. Диада — это скоординированные обоюдорегулируемые процессы, необходимые для сохранения всех участников процесса. И нет исследований, рассказывающих нам о стопроцентной дате родов.
Роды — это обоюдный процесс между мамой и малышом, считает эксперт.
- Сидеть и ждать родов не имеет смысла — это как смотреть на закипающий чайник, — рассказывает эксперт. — Если роды не начинаются, может быть, не готов ребенок, при всех остальных благоприятных для начала родов факторах. Эту комплексную подготовку можно нарушить, вмешавшись в процесс, выбирая, например, просто красивую дату для родов и проводя операцию или индукцию. Когда физиологические роды запускаются в свой срок — это оптимальный вариант для сохранения здоровья матери и ребенка.