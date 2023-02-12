Ждать родов — как смотреть на закипающий чайник

- Гормональная система, отвечающая за беременность и рождение ребенка, оттачивалась эволюцией тысячи лет. В беременность идет мощная сонастройка на гормональном уровне мамы и малыша, — объясняет перинатальный психолог Елена Черкашина. — То, что испытывает мама, чувствует и малыш — и наоборот. В этой диаде — мама и малыш — ведут оба. Диада — это скоординированные обоюдорегулируемые процессы, необходимые для сохранения всех участников процесса. И нет исследований, рассказывающих нам о стопроцентной дате родов.

Роды — это обоюдный процесс между мамой и малышом, считает эксперт.

- Сидеть и ждать родов не имеет смысла — это как смотреть на закипающий чайник, — рассказывает эксперт. — Если роды не начинаются, может быть, не готов ребенок, при всех остальных благоприятных для начала родов факторах. Эту комплексную подготовку можно нарушить, вмешавшись в процесс, выбирая, например, просто красивую дату для родов и проводя операцию или индукцию. Когда физиологические роды запускаются в свой срок — это оптимальный вариант для сохранения здоровья матери и ребенка.