Если мама здорова и роды были без осложнений

Есть общие принципы и рекомендации, которых желательно придерживаться. Сначала поговорим об идеальной ситуации — здоровой женщине, физиологических родах и нормальном, неосложненном течении послеродового периода.

При физиологическом (неосложненном) течении родов и хорошем самочувствии женщины первые занятия можно начинать в самые первые дни после родов , еще во время нахождения в родильном доме .

Это могут быть щадящие малоинтенсивные нагрузки, включающие в себя дыхательную гимнастику — включение диафрагмального дыхания, ходьбу, принятие позы, лежа на животе, поднятие таза из положения лежа с согнутыми коленями.