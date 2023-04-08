Как забеременеть мальчиком или девочкой? Объясняет гинеколог

Конечно, этот метод не дает 100% гарантии, предупреждает Алла Мещерякова. Но пока что других научно доказанных методов, как повысить шансы забеременеть мальчиком или девочкой, не существует.

Кстати, если вы уже беременны, то узнать пол ребенка можно на девятой неделе. В этом помогает НИПТ — неинвазивный пренатальный скрининг.

«У беременной женщины в крови с девяти недель циркулируют клетки плода, и по анализу крови можно их найти и обследовать, — заключила гинеколог.

Мифы во время беременности, в которые давно пора перестать верить

За годы практики акушеры-гинекологи слышат от будущих мам множество нелепых утверждений, которые не имеют ничего общего с реальностью, но прочно засели в головах женщин. Зачастую вера в эти мифы и необоснованные запреты приводит к тому, что женщины рискуют своим здоровьем и здоровьем будущего малыша.

Разобраться в том, что правда, а что ложь, «Доктору Питеру» помогла Юлия Янчевская, акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог-эндокринолог клиники «АБИА».