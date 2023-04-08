Как забеременеть мальчиком или девочкой? Объясняет гинеколог

До того момента, как будущие родители сходят на УЗИ и узнают пол своего ребенка, они постоянно гадают: кто же у них родится? Некоторые ориентируются на приметы. Например, многие любят предсказывать пол малыша по форме живота — в народе так всегда определяли, точно не ошибешься. Кто-то судит по симптомам, которые есть у будущей мамы (наличие или отсутствие токсикоза, тяга к необычным продуктам и так далее).
На самом деле верный ответ может дать только врач, «логика» гаданий тут бессмысленна.
Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук
«Родится у вас мальчик или девочка, зависит исключительно от мужчины. Мы имеем в норме 46 хромосом, и две из них — половые. Получается, если 46 XX, то это девочка. А вот если 46 XY, то у вас мальчик. Сперматозоид несет в себе X-хромосому или Y-хромосому. С научной точки зрения Y-сперматозоид менее живуч», — рассказывает гинеколог в своих соцсетях.
Если вы очень сильно хотите именно мальчика или именно девочку, то вы можете максимально повысить шансы на зачатие ребенка того или иного пола. Для этого надо запомнить два простых правила.
Если вы хотите мальчика, желательна половая близость в дни вашей овуляции. Таким образом вы несколько повышаете шансы на оплодотворение яйцеклетки «мужским» сперматозоидом.
Если же вы хотите девочку, то половая близость желательна за несколько дней до вашей овуляции. Таким образом повышаются шансы на оплодотворение именно «женским» сперматозоидом.
Конечно, этот метод не дает 100% гарантии, предупреждает Алла Мещерякова. Но пока что других научно доказанных методов, как повысить шансы забеременеть мальчиком или девочкой, не существует.
Кстати, если вы уже беременны, то узнать пол ребенка можно на девятой неделе. В этом помогает НИПТ — неинвазивный пренатальный скрининг.
«У беременной женщины в крови с девяти недель циркулируют клетки плода, и по анализу крови можно их найти и обследовать, — заключила гинеколог.
Мифы во время беременности, в которые давно пора перестать верить
За годы практики акушеры-гинекологи слышат от будущих мам множество нелепых утверждений, которые не имеют ничего общего с реальностью, но прочно засели в головах женщин. Зачастую вера в эти мифы и необоснованные запреты приводит к тому, что женщины рискуют своим здоровьем и здоровьем будущего малыша.
Разобраться в том, что правда, а что ложь, «Доктору Питеру» помогла Юлия Янчевская, акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог-эндокринолог клиники «АБИА».