«Она от нас спряталась»: как проводили уникальную операцию на позвоночнике еще не родившейся девочки

Молодая женщина из Чеченской республики поступила в Перинатальный центр СПбГПМУ после того, как у ее ребенка выявили тяжелый порок развития — расщепление позвоночника (spina bifida). Он считается одним из самых серьезных дефектов нервной трубки плода. При такой патологии уже на поздних сроках околоплодные воды начинают разрушать спинной мозг и нервные корешки малыша, в неразвитых позвонках формируется спинномозговая грыжа. После рождения такие дети обычно страдают гидроцефалией, у них нарушаются функции тазовых органов, могут быть парализованы ноги.
Нередкая аномалия
По словам медиков, одна из основных причин расщепления позвоночника у плода — дефицит фолиевой кислоты у женщины во время беременности. И подобные аномалии не такая уж большая редкость: только в Петербурге за год рождается порядка 50 детей с этим пороком развития.
Вариантов помощи хирургов в этом случае может быть несколько. Обычно детей с расщеплением позвоночника оперируют в первые сутки после рождения. Могут провести операцию и внутриутробно, но только полностью или частично открытым способом — с разрезом передней брюшной стенки женщины и матки. Лапароскопия же более щадящий метод как для ребенка, так и для роженицы. После такой операции риски развития тяжелых осложнений у новорожденного снижаются в разы, а у женщины вырастают шансы родить самой, то есть без кесарева сечения. Как это и произошло с 25-летней жительницей Чечни.
Без сюрпризов не обошлось
Совмещение лапароскопии и фетоскопии — уникальный опыт не только для России. В мире подобные операции тоже единичны, поэтому, как говорят врачи, каких-то детальных описаний в научной литературе практически не найти. В этом состояла, пожалуй, самая большая сложность. Несмотря на отработку всех этапов на экспериментальных моделях и общение с зарубежными коллегами, многое пришлось делать интуитивно, ориентируясь на собственный опыт.
Операция прошла 8 декабря 2022 года и продлилась в общей сложности более 10 часов. Женщина на тот момент находилась на 24-й неделе беременности.
Главный врач клиники СПбГПМУ, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент
«Мы полностью заместили околоплодные воды на углекислый газ, что позволило произвести эту ювелирную операцию. После завершения внутриутробного этапа воды восполнили теплым многокомпонентным раствором», — отметил главный врач клиники СПбГПМУ Виталий Резник.
Чтобы закрыть спинномозговой канал врачи использовали специальную мембрану. Далее медики ушили кожу поверх исправленного дефекта.
На протяжении всей операции анестезиологи-реаниматологи непрерывно следили за состоянием будущей мамы и плода. По словам врачей, все прошло успешно, никаких нарушений жизненно важных функций замечено не было. Однако не обошлось и без сюрпризов.
Детский хирург СПбГПМУ
«Во время вмешательства было несколько тревожных моментов. Например, когда матка сократилась и ребенок повернулся на другой бок, на какое-то время мы потеряли из видимости дефект позвоночника. Пришлось выходить из этой ситуации. Команда у нас технически подготовленная, с большим опытом малоинвазивных операций у маленьких детей с пороками развития, в том числе недоношенных, поэтому мы справились», — рассказал Роман Ти.
Как говорят врачи, девочка хоть и родилась раньше срока, но чувствует себя хорошо. Спустя три месяца после рождения почти втрое набрала вес.
«Гидроцефалия у нашей девочки не развилась. Неврологический дефицит тоже минимальный. Она пинается и брыкается, а на спинке все красиво и хорошо — шов зажил. Сама ест, дышит и кричит, когда надо», — рассказали в СПбГПМУ.