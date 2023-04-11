«Она от нас спряталась»: как проводили уникальную операцию на позвоночнике еще не родившейся девочки

Молодая женщина из Чеченской республики поступила в Перинатальный центр СПбГПМУ после того, как у ее ребенка выявили тяжелый порок развития — расщепление позвоночника (spina bifida). Он считается одним из самых серьезных дефектов нервной трубки плода. При такой патологии уже на поздних сроках околоплодные воды начинают разрушать спинной мозг и нервные корешки малыша, в неразвитых позвонках формируется спинномозговая грыжа. После рождения такие дети обычно страдают гидроцефалией, у них нарушаются функции тазовых органов, могут быть парализованы ноги.

Нередкая аномалия

По словам медиков, одна из основных причин расщепления позвоночника у плода — дефицит фолиевой кислоты у женщины во время беременности . И подобные аномалии не такая уж большая редкость: только в Петербурге за год рождается порядка 50 детей с этим пороком развития.

Вариантов помощи хирургов в этом случае может быть несколько. Обычно детей с расщеплением позвоночника оперируют в первые сутки после рождения. Могут провести операцию и внутриутробно, но только полностью или частично открытым способом — с разрезом передней брюшной стенки женщины и матки. Лапароскопия же более щадящий метод как для ребенка, так и для роженицы. После такой операции риски развития тяжелых осложнений у новорожденного снижаются в разы, а у женщины вырастают шансы родить самой, то есть без кесарева сечения. Как это и произошло с 25-летней жительницей Чечни.

Без сюрпризов не обошлось

Совмещение лапароскопии и фетоскопии — уникальный опыт не только для России. В мире подобные операции тоже единичны , поэтому, как говорят врачи, каких-то детальных описаний в научной литературе практически не найти. В этом состояла, пожалуй, самая большая сложность. Несмотря на отработку всех этапов на экспериментальных моделях и общение с зарубежными коллегами, многое пришлось делать интуитивно, ориентируясь на собственный опыт.