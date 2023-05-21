Умер муж певицы Дианы Гурцкой: ему стало плохо в самолете, летевшем с Кубы

Петр Кучеренко и Диана Гурцкая поженились в 2005 году, спустя два года у них родился сын Константин. В июне сыну Дианы и Петра исполнится 16 лет.

Петр родился в Дудинке на Таймыре, учился в Москве на юриста, в 1999 году стал помощником депутата Госдумы. Позже возглавлял ряд общественных организаций, работал адвокатом. В 2007 году стал преподавать право в Российском университете дружбы народов и руководил аппаратом комитета Совета Федерации по правовым вопросам.

Он был доктор юридических наук, профессор. Вместе с женой Дианой Гурцкой создал фонд помощи незрячим детям «По зову сердца».