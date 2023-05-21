Умер муж певицы Дианы Гурцкой: ему стало плохо в самолете, летевшем с Кубы

Стало известно о смерти чиновника Петра Кучеренко. Он занимал должность заместителя министра науки и высшего образования. Петр известен и как супруг певицы Дианы Гурцкой. Ему было 46 лет. День рождения он отметил буквально несколько дней назад — 3 мая.
Петр Кучеренко умер 20 мая, возвращаясь в Москву с Кубы. Там он был в командировке. Плохо Петру стало прямо в самолете. Лайнеру даже пришлось совершить экстренную посадку в Минеральных Водах. Но врачи не смогли помочь мужчине.
«Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича», —
Кто такой Петр Кучеренко
Петр Кучеренко и Диана Гурцкая поженились в 2005 году, спустя два года у них родился сын Константин. В июне сыну Дианы и Петра исполнится 16 лет.
Петр родился в Дудинке на Таймыре, учился в Москве на юриста, в 1999 году стал помощником депутата Госдумы. Позже возглавлял ряд общественных организаций, работал адвокатом. В 2007 году стал преподавать право в Российском университете дружбы народов и руководил аппаратом комитета Совета Федерации по правовым вопросам.
Он был доктор юридических наук, профессор. Вместе с женой Дианой Гурцкой создал фонд помощи незрячим детям «По зову сердца».
Кучеренко и Гурцкая
Диана не афишировала свой брак, о муже нет информации даже на официальной страничке певицы. Как она рассказывала в интервью, первое время после знакомства очень стеснялась Петра, но оказалось, что он прекрасно знал, что она незрячая. «Петя полюбил меня такой, какая я есть», — откровенничала как-то исполнительница, передает StarHit.
Петр, рассказывая об отношениях со знаменитой супругой, признавался, что сам по натуре холерик, быстро вспыхивает, но так же легко отходит, а вот Диана в этом плане «очень тяжелый человек». Как признался Кучеренко, жена долго обижалась после ссор и «картинно вздыхала».