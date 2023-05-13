Назван «молчаливый» симптом, появляющийся, когда в сосудах начинают образовываться тромбы

Вы точно знаете, что не ударялись этим местом, там нет гематомы или припухлости (это уже признаки, что тромб довольно внушительный), однако почему-то какое-то место вас сильно беспокоит. Причем боль может то уходить, то появляться вновь — это довольно типичное состояние, когда кровяной сгусток только начинает образовываться.