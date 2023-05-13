Назван «молчаливый» симптом, появляющийся, когда в сосудах начинают образовываться тромбы

Тромбы образуются, когда определенные части крови сворачиваются, соединяясь в полутвердую массу. Этот процесс может начаться из-за травмы или в случае, если нарушена целостность внутренней стенки сосуда, замедлился ток крови, она стала более вязкой, рассказывала «Доктору Питеру» кардиолог Ирина Яснова.
Главная опасность тромба состоит в том, что он, оторвавшись от сосуда, может закупорить артерию, кровоснабжающую жизненно важные органы — сердце или мозг. Из-за этого человек может пострадать от ишемического инсульта или инфаркта.
Различают ldf основных типа тромбоза:
венозный тромбоз — когда тромб блокирует вену;
артериальный тромбоз — когда тромб блокирует артерию.
Самое сложное — это заподозрить смертельную патологию. Люди зачастую игнорируют неприятные симптомы, думая, что к врачу идти необязательно.
Так, вас точно должен насторожить один симптом: это внезапно появившаяся ноющая боль в ноге или руке,
Вы точно знаете, что не ударялись этим местом, там нет гематомы или припухлости (это уже признаки, что тромб довольно внушительный), однако почему-то какое-то место вас сильно беспокоит. Причем боль может то уходить, то появляться вновь — это довольно типичное состояние, когда кровяной сгусток только начинает образовываться.
По словам британских хирургов, такой симптом часто называют «молчаливым», ведь болеть может по разным причинам, совсем не обязательно думать, что дело в тромбозе. Специалисты предупреждают: если дискомфорт длится больше двух недель, то обязательно запишитесь на прием к врачу.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
По словам кардиолога Ольги Бокерии, на образование тромба также могут указать эти 12 признаков (рядом с жалобой — процент людей, у которых встречался такой же симптом):
расстройство дыхания — 84%;
боль в груди, плеврит — 74%;
сильная тревога — 59%;
кашель — 53%;
кровохаркание — 30%;
потливость — 27%;
синкопе (обмороки) — 13%;
тахипноэ (учащенное дыхание) > 20/мин — 92%;
тахикардия — 44%;
лихорадка, температура тела выше 37,8 градуса — 14%;
тромбофлебит — 32%;
отеки ног — 24%.
Про профилактику тромбоза
Самое важное — это уделять внимание питанию и избегать малоподвижного образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, больше ходите и занимайтесь спортом, говорит Алексей Жито.
Терапевт, эндокринолог, кардиолог
Диету нужно составить таким образом, чтобы нормализовать баланс липидов и углеводов, отрегулировать количество соли и ввести в ежедневный рацион биофлавоноиды, которые улучшают обмен веществ, укрепляют и восстанавливают стенки сосудов.
Упор нужно делать на следующие продукты:
растительное масло;
овощи (кроме картофеля и сахарной свеклы);
свежее молоко сниженной жирности;
хлеб с отрубями;
нежирное мясо;
орехи;
горький шоколад;
жирная морская рыба (или рыбий жир).
А вот от копченой колбасы, чипсов, фастфуда, алкоголя, вяленой и соленой рыбы, молочного шоколада стоит отказаться. Кстати, эти рекомендации помогут снизить риски появления не только тромбоза, но и других опасных патологий.