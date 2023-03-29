Профессор Бокерия назвала 12 признаков, что в груди образовался опасный тромб

- Основные трудности у медиков обычно возникают при первичной диагностике, с которой сталкиваются врачи скорой помощи и приемного покоя. Если пациента с такими диагнозом не лечить, то всем может закончиться фатально, — говорит кардиолог.

Одна из самых распространенных причин ТЭЛА — венозная тромбоэмболия (это заболевание, вызванное образованием кровяного сгустка в венах, который через какое-то время может переместиться в легочную артерию - Прим. Ред.).

По словам кардиолога, к такому состоянию могут привести: