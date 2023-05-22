Кардиолог Андреев рассказал про самый опасный тип гипертонии: он проявляется, когда вы спите

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал об опасном виде гипертонии, которую трудно поймать даже врачам. Дело в том, что при таком заболевании у человека на приеме у врача, наоборот, давление отличное, как у космонавта, а вот дома начинает зашкаливать. При этом сам человек его может никак не чувствовать и продолжать жить без всякой терапии, пока его неожиданно не настигнет инсульт или инфаркт. Такое состояние врачи называют маскированной гипертонией.