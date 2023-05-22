Кардиолог Андреев рассказал про самый опасный тип гипертонии: он проявляется, когда вы спите

Повышенное артериальное давление — это фактор риска для нашего здоровья. Если давление не снижать, то последствия могут быть весьма неприятными: рано или поздно это окажет негативное влияние на многие органы-мишени — сердце, почки, мозг.
Сложность в том, что гипертонию распознать непросто, она может не проявляться никакими симптомами, но при этом медленно, но верно разрушать организм. Это тем более опасно, если давление у человека повышается по ночам.
Врач-кардиолог рассказал, что такое «ночная» гипертония и кто в группе риска.
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Ночная гипертония: ласковый убийца
«Повышенный уровень артериального давления (АД) в ночные часы обычно не вызывает у человека никаких беспокойств: нет ни боли, ни нарушения самочувствия, — рассказал врач-кардиолог Максим Андреев. — Но при этом такое состояние сопровождается поражением органов-мишеней (сердца, почек и сосудов), выраженно повышает риски сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркты и инсульты, а также развитие сердечной недостаточности. По этим же причинам опасна ситуация, в которой человек получает недостаточную терапию и давление ночью снижается в недостаточной степени».
Почему давление растет ночью
«У большинства людей ночью показатели артериального давления минимальны, — говорит врач. — Уже после пробуждения отмечается быстрое повышение давления, которое достигает максимума в начальные часы дневной активности.
Это происходит потому, что ночью снижается тонус симпатического и преобладает тонус парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, увеличивается концентрация медиаторов (веществ, передающих информацию от органа к органу), обладающих сосудорасширяющими свойствами.
«К повышению давления по ночам приводят как раз нарушения в работе этих механизмов и балансе между ними (что часто случается при хроническом стрессе и сильном переутомлении, употреблении алкоголя и кофе), — говорит кардиолог Андреев. — Также к возникновению ночной гипертензии приводит ряд хронических заболеваний, таких как хроническая болезнь почек, ночные задержки дыхания (синдром обструктивного апноэ сна), нарушение сна (или бессонница).
Кто в группе риска
К группе риска ночного повышения артериального относятся:
пожилые люди;
пациенты с хроническими заболеваниями;
люди, переедающие перед сном, злоупотребляющие кофеинсодержащими и алкогольными напитками;
люди с избыточной массой тела и ожирением;
с сильными эмоциональными стрессами;
не соблюдающие режим труда и отдыха, работающие в ночные смены;
с низким уровнем физической активности.
Чтобы «поймать» повышение давления по ночам, стоит пройти суточный мониторинг — это современный метод исследования, который позволит фиксировать показатели в течение суток в условиях реальной жизни, в том числе ночью.
Маскированная гипертония
Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал об опасном виде гипертонии, которую трудно поймать даже врачам. Дело в том, что при таком заболевании у человека на приеме у врача, наоборот, давление отличное, как у космонавта, а вот дома начинает зашкаливать. При этом сам человек его может никак не чувствовать и продолжать жить без всякой терапии, пока его неожиданно не настигнет инсульт или инфаркт. Такое состояние врачи называют маскированной гипертонией.