Кардиолог Кореневич назвала способ избавиться от проблем с сердцем

Если вам поставили диагноз «гипертония», «атеросклероз» или «ишемическая болезнь сердца», дороги назад уже нет: это навсегда. Вам всю жизнь придется поддерживать состояние сердца и сосудов в норме, чтобы не заработать более серьезные проблемы со здоровьем. Так считает доказательная медицина. Ведь практически все болезни сердца и сосудов она относит к хроническим, то есть неизлечимым.
Врач-психокардиолог уверяет, что если полагаться только на медицину и лечиться только таблетками, то это факт. Но есть варианты.
Медицина — это лишь 30% успеха
«Болезни сердца и сосудов, как правило, болезни неправильного образа жизни, —
По словам доктора, если пациент примет тот факт, что причина болезни в нем, а не в ком-то или чем-то извне или в каких-то повреждающих факторах, то болезни сердца и сосудов можно вылечить.
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«Первый и самый важный шаг — взять полную ответственность за выздоровление на себя, — говорит кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. — Это не означает, что надо забыть про врачей и лекарства, начать пить травы и обратиться к народным целителям. Речь не об этом. Надо использовать все достижения современной медицины для выздоровления, но всегда помнить, что это всего лишь 30% успеха. Остальные 70% находятся только в ваших руках».
Как победить болезни сердца — 5 первых шагов
Если врач-кардиолог поставил диагноз, то первое, что может сделать пациент для улучшения здоровья, это изменить образ жизни. Делать это нужно плавно, в спокойном и комфортном для вас режиме, рекомендует эксперт.
Увеличить ежедневную физическую активность.
Пересмотреть питание в сторону более полезного.⠀
Отказаться от вредных привычек.
Наладить режим дня, сон.⠀
Снизить уровень стресса, благодаря снижению информационного потока.
«Если вы справитесь — отлично! Это даст еще 20% успеха, — считает врач-кардиолог. — В сумме с четким выполнением медицинских рекомендаций врача получается уже 50%. Это уже неплохо. Оставшиеся 50% успеха можно достичь, выяснив глубинные причины вашей болезни и устранив препятствия на пути к выздоровлению».
«Препятствия — это то, что не дает человеку поправиться и стать абсолютно здоровым, — объясняет Анна Кореневич. — Это в первую очередь ограничения, страхи, негативные установки, связанные с болезнью, а еще вторичная выгода от своего состояния: все жалеют, заботятся, замечают и не забывают и так далее. Эти негативные установки есть почти у каждого кардиологического пациента. Снять их можно легко, поработав с психотерапевтом».
Причины болезней сердца
Ранее кардиопсихолог отмечала, что глубинными причинами развития сердечно-сосудистых заболеваний, могут быть заблокированные стрессы, например давние обиды, которые мы вроде бы «отпустили», но не забыли. Причем портят они наше здоровье на бессознательном уровне, вызывая сбой в вегетативной нервной системе. Подробнее можно узнать здесь.
«Именно поэтому в зрелом возрасте люди начинают сталкиваться с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, — считает кардиолог Кореневич. — Потому что изменения в подсознании, которые влияют на тело, к этому времени накапливаются и начинают влиять на организм».