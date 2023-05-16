Кардиолог Кореневич назвала способ избавиться от проблем с сердцем

«Болезни сердца и сосудов, как правило, болезни неправильного образа жизни, — рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич. — Но медицина не в силах повлиять на ваш образ жизни. Она может только помочь защитить ваше сердце и сосуды от повреждающих факторов, которые в большинстве случаев человек создает себе самостоятельно».



По словам доктора, если пациент примет тот факт, что причина болезни в нем, а не в ком-то или чем-то извне или в каких-то повреждающих факторах, то болезни сердца и сосудов можно вылечить.

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«Первый и самый важный шаг — взять полную ответственность за выздоровление на себя, — говорит кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. — Это не означает, что надо забыть про врачей и лекарства, начать пить травы и обратиться к народным целителям. Речь не об этом. Надо использовать все достижения современной медицины для выздоровления, но всегда помнить, что это всего лишь 30% успеха. Остальные 70% находятся только в ваших руках».