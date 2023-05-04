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Кардиолог ФМБА объяснил, может ли УЗИ сердца показать инфаркт и ишемическую болезнь

Почему такое исследование, как УЗИ сердца (эхоКГ) не информативно при ишемической болезни? Какие обследования нужны, чтобы подтвердить ИБС? И какие патологии точно покажет эхоКГ?

4 мая 2023
узи сердца
Источник:
iStockphoto

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — одно из самых грозных и серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Оно возникает из-за частичной или полной остановки кровоснабжения сердечной мышцы. Причина этого — образование атеросклеротических бляшек или тромбов в коронарных артериях, которые препятствуют нормальному прохождению крови по сосудам.

Врач-кардиолог объяснил, какое исследование точно не выявит ишемическую болезнь сердца.

Николай Дупик
Кардиология

Врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)

Как ставится диагноз ИБС

«Диагностика ИБС включает лабораторные и инструментальные исследования, — рассказал „Доктору Питеру“ врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик. — Для подтверждения или опровержения диагноза человеку понадобится пройти определенное обследование. Для начала надо сделать развернутый клинический анализ крови, биохимический анализ крови, скрининг липидного профиля».

Инструментальные исследования — наиболее информативный метод диагностирования ишемической болезни сердца:

  • электрокардиограмма (ЭКГ),

  • суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское мониторирование),

  • провокационные (нагрузочные) пробы,

  • ангиография коронарных артерий (коронароангиография).

А вот УЗИ сердца (эхоКГ) недостаточно для точной постановки диагноза.

«При подозрении на ишемическую болезнь сердца нужна комплексная диагностика, — объясняет кардиолог. — ЭхоКГ (УЗИ сердца) используется для визуализации анатомических структур и дает возможность определить функциональные характеристики миокарда. Метод позволяет сделать замеры полостей сердца (левого и правого предсердий, левого и правого желудочков), измерить давление в полостях, определить толщину стенок, их структуру и целостность, проконтролировать сократимость миокарда, оценить состояние сердечных клапанов и магистральных сосудов.

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Но при этом эхоКГ может помочь выявить перенесенный ранее инфаркт миокарда.

«С помощью УЗИ сердца помимо инфаркта миокарда также можно выявить большой спектр заболеваний: миокардит, перикардит, эндокардит, аневризмы, новообразования, тромбы в полостях сердца, кардиомиопатии, врожденные и приобретенные пороки», — разъясняет врач.

Терапия

Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом

Кому грозит ИБС

  • Пациентам с повышенным кровяным давлением и холестерином.

  • Людям с лишним весом или ожирением.

  • С большим стажем курения (включая пассивное курение).

  • Людям в определенном возрасте (от 45 до 55 лет), чаще — мужчинам.

  • Пациентам с диабетом.

  • При отсутствии физической активности.

  • В истории семьи были случаи ИБС.

Немалую роль в прогрессировании атеросклероза играет нездоровое питание с чрезмерным потреблением насыщенных и трансжиров.

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Симптомы ИБС

  • Стенокардия (ощущение стеснения в груди, сдавливания, дискомфорта или боли).

  • Чувство несварения.

  • Боль в спине, руках и плечах.

  • Аритмия (нерегулярное сердцебиение).

  • Сердечная недостаточность.

  • Одышка из-за скопления жидкости в легких (поздние стадии сердечной недостаточности).

Автор текста:Анна Майская
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