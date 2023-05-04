Кардиолог ФМБА объяснил, может ли УЗИ сердца показать инфаркт и ишемическую болезнь

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — одно из самых грозных и серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Оно возникает из-за частичной или полной остановки кровоснабжения сердечной мышцы. Причина этого — образование атеросклеротических бляшек или тромбов в коронарных артериях, которые препятствуют нормальному прохождению крови по сосудам.