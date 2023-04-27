Гастроэнтеролог Лебедева объяснила, почему нельзя есть кашу на завтрак

Каша у многих еще с детских лет ассоциируется со здоровым, правильным завтраком. Но так ли хорошо есть ее после пробуждения? Гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила в своем
Врач-эндокринолог, гастроэнтеролог
Как отмечает врач, первый утренний прием пищи очень важен, особенно для людей, страдающих хронической усталостью, от проблем со сном и переживающих сильный стресс.
Кроме того, если у вас есть привычка отказываться от завтрака, велик риск переесть на ужин. А если все-таки сдержаться и вечером остаться полуголодным, то заснуть будет очень непросто.
Утром в нашем теле вырабатываются контринсулярные гормоны. Это кортизол, ТТГ, СТГ, гонадостероиды. Эти вещества вызывают скачок уровня глюкозы в крови. На это реагирует инсулин.
По мнению Лебедевой, идеальный завтрак — сочетание низкоуглеводных продуктов с достаточным количеством белка и жира. И традиционная каша на молоке под это описание не подходит. Крупы с молоком заставляют подскочить уровень сахара в крови, и в результате после такого приема пищи через пару часов наверняка захочется перекусить.
В результате у человека формируется так называемая «патологическая инсулинорезистентность».
Другое мнение
Впрочем, с такой позицией согласны не все специалисты. Диетолог Галина Ильенко называет кашу с молоком отличным вариантом завтрака. Во-первых, каша — это источник сложных углеводов. Во-вторых, сочетание молока и злаков обогащает аминокислотный состав блюда. Эксперт рекомендует заменить коровье молоко альтернативным, если у вас есть проблемы с переносимостью лактозы. Можно сделать такое блюдо еще полезнее, если добавить свежие фрукты и ягоды.
А ученые вообще говорят, что кашу лучше всего есть в обед. Исследование на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кроме того, следует помнить, что свойства каши зависят от крупы, из которой ее сварили. О том, какие крупы считает самыми полезными врач-эндокринолог, почему стоит быть осторожнее с манкой и кому в первую очередь стоит включить каши в свой ежедневный рацион, можно прочитать ЗДЕСЬ.