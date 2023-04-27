Гастроэнтеролог Лебедева объяснила, почему нельзя есть кашу на завтрак

Впрочем, с такой позицией согласны не все специалисты. Диетолог Галина Ильенко называет кашу с молоком отличным вариантом завтрака. Во-первых, каша — это источник сложных углеводов. Во-вторых, сочетание молока и злаков обогащает аминокислотный состав блюда. Эксперт рекомендует заменить коровье молоко альтернативным, если у вас есть проблемы с переносимостью лактозы. Можно сделать такое блюдо еще полезнее, если добавить свежие фрукты и ягоды.