Это не одышка: врач предупредил о тревожном симптоме, который появляется при подъеме по лестнице

А как вы поднимаетесь по лестнице — почти бегом или медленно, отмеряя каждую ступеньку? Конечно, скорость подъема зависит от возраста, лишнего веса, хронических болезней…
Но есть и еще одна особенность, которую можно заметить при подъеме по лестнице, — если вы часто оступаетесь, когда не смотрите под ноги. И случаться это может как с людьми в пожилом возрасте, так и с весьма здоровыми молодыми.
Если вы тоже обращали на этот симптом внимание и он появился у вас не так давно, врач объясняет, что это за проблема.
Раз ступенька, два ступенька…
«А вы можете подняться по лестнице на „автопилоте“, не глядя под ноги? Если нет вы постоянно оступаетесь, то вроде бы ничего серьезного. Однако, если раньше такого с вами не случалось, как врач могу заявить: это симптом, указывающий на явные неполадки со здоровьем, —
Врач обращает внимание, что кровообращение в головном мозге может нарушиться в том числе в результате сильных ударов в голову или падений, возможно, даже в детском возрасте.
«Эти центры, не получая достаточного питания, не могут в полной мере выполнять свои функции. „Автопилот“ не работает, и приходится подключать сознательный контроль», — объясняет эксперт.
Другие тревожные признаки
Врач советует, если вы постоянно оступаетесь, может, даже просто при ходьбе, присмотритесь к себе повнимательнее. Скорее всего, вы обнаружите и другие признаки, указывающие на сложности с мозговым кровообращением.
«Один из симптомов — головокружение, потемнение в глазах после поворота или запрокидывания головы, резкого вставания с кровати», — говорит Владимир Животов.
Остеопат предполагает, что на состоянии сосудов головы и позвоночных артерий может сказываться сочетание двух травм — родовой и грубой приобретенной травмы головы, чаще затылочной области.
Виноват лимбический отдел мозга
Ранее ученый Алексей Одинец рассказал о том, что в пожилом возрасте спотыкаться и падать даже на ровном месте человек может из-за нарушения работы лимбического отдела мозга, с которым связаны творчество, половое поведение и спонтанные действия.
Ученый и практикующий врач, доктор философии в области биологии, академик РАЕН, научный сотрудник ГНЦ РФ института медико-биологических проблем РАН, кандидат биологических наук
«Почему, когда человек стареет, он начинает падать? Ведь через препятствие нога должна переступить автоматически, мозг корректирует траекторию, но она вдруг не переступает. Человек видит препятствие, он привык к тому, что автоматически это происходит, но этого не случается. Просто лимбическая система становится вялой, а именно она отвечает за автоматические реакции. Поэтому, как только у вас творчество останавливается, развитие останавливается, затухает эта область мозга, и вы начинаете падать», — объяснил Алексей Одинец.