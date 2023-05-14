Это не одышка: врач предупредил о тревожном симптоме, который появляется при подъеме по лестнице

«А вы можете подняться по лестнице на „автопилоте“, не глядя под ноги? Если нет вы постоянно оступаетесь, то вроде бы ничего серьезного. Однако, если раньше такого с вами не случалось, как врач могу заявить: это симптом, указывающий на явные неполадки со здоровьем, — рассказал в своем блоге врач Владимир Животов. — Все дело в ухудшении кровоснабжения головного мозга. Оно затронуло мозжечок, орган равновесия, а также подкорковые области мозга. В норме же они все должны работать в гармонии друг с другом. Мозжечок и центр равновесия выполняют функции удержания равновесия, а подкорковые структуры, в частности базальные ганглии, отвечают за автоматические движения».