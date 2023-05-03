Что произойдет с вашим телом, если пить слишком мало воды: 6 неприятных эффектов

Если вы едите достаточно, но все никак не можете наесться, возможно, что все дело в дефиците воды. Когда организм обезвожен, он может подавать сигналы о голоде, побуждать вас есть более соленую или крахмалистую еду, чтобы удерживать жидкость в теле. Поэтому, если вас внезапно потянуло на что-то подобное вскоре после приема пищи, просто попробуйте выпить стакан воды и немного подождать — возможно, этого будет достаточно.