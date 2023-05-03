Что произойдет с вашим телом, если пить слишком мало воды: 6 неприятных эффектов

Наше тело в среднем на 60% состоит из воды. А потому вы наверняка сотню раз слышали советы не игнорировать питьевой режим. Врачи говорят, что необходимый объем жидкости за день зависит от конституции тела, уровня физической активности и погодных условий. Для женщин нормой считается от 1 до 1,8 литра, для мужчин — от 1,3 до 2,2 литра в день.
Но что произойдет, если вы не послушаете все рекомендации и будете пить слишком мало воды? Спойлер: ничего хорошего.
Вы будете чувствовать голод
Если вы едите достаточно, но все никак не можете наесться, возможно, что все дело в дефиците воды. Когда организм обезвожен, он может подавать сигналы о голоде, побуждать вас есть более соленую или крахмалистую еду, чтобы удерживать жидкость в теле. Поэтому, если вас внезапно потянуло на что-то подобное вскоре после приема пищи, просто попробуйте выпить стакан воды и немного подождать — возможно, этого будет достаточно.
У вас будет болеть голова
У головной боли может быть сотня причин, однако порой вы можете мучиться просто из-за того, что забываете пить достаточно воды. Чтобы не столкнуться с дискомфортом и не глотать обезболивающие, старайтесь пить в течение дня, не дожидаясь сильной жажды и серьезных симптомов обезвоживания. Как правило, к моменту, когда вы захотели попить, жидкости не хватает уже достаточно сильно.
Вы можете столкнуться с запором
Вода очень важна для нормального пищеварения, она помогает пище проходить через пищеварительный тракт. Если пить мало, стул будет выделяться медленнее и поход в туалет принесет вам много неприятных ощущений. В перспективе регулярные запоры могут повысить риск геморроя.
Вы увеличите риск теплового удара
Если на улице жарко и влажно, а вы пьете слишком мало воды или если вы забываете пить достаточно, занимаясь спортом, у вас могут появиться судороги и другие неприятные симптомы теплового удара:
сухость кожи;
высокая температура тела;
слабость.
При тепловом ударе нужно срочно выпить чистой воды и обратиться за помощью к врачу.
Вам будет трудно сосредоточиться
Наш мозг состоит из воды на 80%. Поэтому даже совсем небольшое обезвоживание негативно влияет на способность запоминать и мешает сконцентрировать внимание. Более тяжелые степени обезвоживания вызывают еще более серьезные неврологические симптомы, например спутанность сознания.
Ваш сердечный ритм увеличится
Сердечный ритм в состоянии покоя не должен быть слишком частым. Если сердцебиение участилось, возможно, все дело в обезвоживании. Когда вы пьете слишком мало воды, вашему сердцу приходится работать больше, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Чтобы ваша сердечно-сосудистая система работала более эффективно, начинайте свой день с большого количества жидкости и регулярно пейте воду в течение дня, пишет