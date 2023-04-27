Мигрень или обычная головная боль: ответьте на 3 вопроса и узнайте, что у вас

Если приступы головной боли нечастые и не длятся сутками, не всегда понятно, что за боль вас мучит. А от этого зависит лечение, которое поможет быстрее с ней справиться. По словам Ольги Родионовой, точный диагноз может поставить только врач-невролог. Однако, прежде чем к нему обратиться, человек может сам заподозрить у себя мигрень. Для этого существует простой тест, в нем всего три вопроса.