Мигрень или обычная головная боль: ответьте на 3 вопроса и узнайте, что у вас

Как рассказала Ольга Родионова, врач-невролог клиники ПСПбГМУ им. Павлова, мигрень никак не связана с пережатием какого-то сосуда в шее или остеохондрозом, как думают многие. На самом деле это генетическое нейрохимическое заболевание. У людей, страдающих мигренью, по-другому работают некоторые системы организма, и это заложено в генах.
Врач-невролог, кандидат медицинских наук, главный врач неврологическая клиники «Астроцит», научный сотрудник кафедры неврологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
«Согласно международным критериям, мигрень может длиться от 4 до 72 часов. Частота приступов может быть очень разной, даже у одного и того же человека, в разные периоды жизни. Это может быть от 1-2 раз в год до ежедневных», —
Вылечиться полностью от мигрени на сегодня невозможно. Но можно улучшить качество своей жизни с помощью правильно подобранного лечения и коррекции поведения. А при некоторых видах мигрени, например с аурой, может быть повышен риск развития инсульта, что тоже требует регулярного наблюдения у врача.
Как отличить мигрень от обычной головной боли
Если приступы головной боли нечастые и не длятся сутками, не всегда понятно, что за боль вас мучит. А от этого зависит лечение, которое поможет быстрее с ней справиться. По словам Ольги Родионовой, точный диагноз может поставить только врач-невролог. Однако, прежде чем к нему обратиться, человек может сам заподозрить у себя мигрень. Для этого существует простой тест, в нем всего три вопроса.
Сопровождалась ли ваша головная боль за последние три месяца тошнотой или рвотой?
Сопровождалась ли ваша головная боль повышенной чувствительностью к свету или звуку?
Ограничивала ли эта боль вашу повседневную активность — работу, учебу?
Если вы ответили утвердительно хотя бы на два из этих вопросов, с вероятностью 93% у вас именно мигрень.
Но это в любом случае не отменяет визита к неврологу. Ведь иногда за головной болью могут скрываться другие серьезные причины, которые может выявить только врач, — к примеру, менингит, опухоли, кровоизлияния.
Надо ли делать МРТ при головной боли
Как говорит невролог, действительно в некоторых случаях пациентам с головной болью назначается МРТ. Но далеко не всегда, должны быть так называемые «красные флаги», при которых важно исключить нарушение работы мозга. Например, если:
мигрень началась после 50 лет:
мигрень не поддается лечению, если оно было назначено правильно;
течение болезни ухудшается, несмотря на лечение.
Частые триггеры мигрени
Ранее Ольга Родионова называла триггеры, которые могут провоцировать приступы мигрени. Врачи советуют при частой головной боли вести дневник, куда надо записывать, когда и как болит голова. Это помогает в том числе вычислить свои индивидуальные триггеры, чтобы ограничить их в свой жизни или вовсе исключить.
Итак, вот что, по словам невролога, может провоцировать приступ мигрени.
Определенная еда. Шоколад (чаще всего черный), красное вино, твердые сорта сыра, консервы, некоторые орехи.
Избыток сна. Многие знают, что, если не выспишься, утром будет болеть голова. Но у некоторых все наоборот: при дефиците сна человек чувствует себя хорошо, а вот если он поспал больше привычной нормы (так часто случается в выходные), голова болит так, что одной таблеткой не обойтись.
Запах. Это могут быть сладкие или пряные духи кого-то из коллег. Достаточно нескольких минут, чтобы у человека разболелась голова.
Яркое солнце. Еще один триггер, который доставляет массу неудобств. Такие люди вынуждены что летом, что зимой ходить в темных очках, если на улице ясная погода.
Что может вызывать другие виды головной боли, читайте ЗДЕСЬ.