Врач Павлова назвала 5 продуктов, которые надо обязательно есть каждый день

Врач-эндокринолог Зухра Павлова составила рейтинг продуктов на каждый день, которые стоит включать в свое меню для здоровья и хорошего самочувствия. При этом специалист подчеркнула, что этот список не касается людей, которые по разным причинам придерживаются особого питания, в том числе из-за болезней.
Итак, в рейтинге доктора Павловой пять позиций.
1. Кисломолочные продукты
Прежде всего стоит включать творог и несладкие йогурты вроде греческого. От 50 до 150 граммов каждый день.
2. Мясо
Речь, конечно, не о колбасах, сосисках и копченостях (они как раз должны быть на вашем столе редко и в ограниченном количестве), а о полноценном мясе, причем в отварном, тушеном или запеченном виде. За один прием пищи надо съедать не более 200 граммов.
свинина и красное мясо (говядина, баранина) — 1-2 раза в неделю;
птица (курица, индейка и другие виды птицы) — 2-4 раза в неделю;
кролик — если едите такое мясо.
3. Рыба
Ее желательно включать не менее 4-6 раз в неделю и съедать по 100-200 граммов за прием. Сюда относится рыба в любом виде: свежая, охлажденная, слабосоленая, запеченная в рукаве, вареная, приготовленная на пару.
4. Яйца
От 2 до 5 штук в неделю. Предпочтительно есть их в вареном виде или приготовленными на пару.
5. Растительная клетчатка
Каждый день надо съедать несколько порций — всего не менее 500 граммов.
Овощи — не менее 400 граммов в сутки.
Фрукты/ягоды, желательно сезонные — после завтрака и обеда в виде десерта. Фрукты — по одному какого-то вида (например, яблоко, апельсин, банан), ягоды — не больше стакана в день.
«Разумеется, все должно быть в меру. Овощи, даже самые полезные, не должны употребляться в избытке, так как и они могут растянуть желудок. Чтобы наедаться нормальным количеством пищи, ее нужно научиться тщательно пережевывать», — отметила Зухра Павлова.
А что советуют ученые
Ученые из Гарварда ранее тоже предлагали короткий список продуктов, которые стоит есть ежедневно — для укрепления сердца, иммунитета и продления молодости. Однако и они напоминали не забывать о чувстве меры. Так, в их рейтинге были следующие продукты:
орехи;
рыба;
йогурт (без ароматизаторов и сахара);
листовые овощи (брюссельская и обычная капуста, шпинат);
киноа — крупа, богатая белком, клетчаткой и витаминами.