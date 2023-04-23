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Врач Павлова назвала 5 продуктов, которые надо обязательно есть каждый день

Врачи любят напоминать, что рацион питания должен быть не только сбалансированным, но и разнообразным. Однако некоторые продукты стоит включать в него ежедневно.

23 апреля 20233
5 обязательных продуктов на каждый день
Источник:
IStockphoto

Врач-эндокринолог Зухра Павлова составила рейтинг продуктов на каждый день, которые стоит включать в свое меню для здоровья и хорошего самочувствия. При этом специалист подчеркнула, что этот список не касается людей, которые по разным причинам придерживаются особого питания, в том числе из-за болезней.

Итак, в рейтинге доктора Павловой пять позиций.

1. Кисломолочные продукты

Прежде всего стоит включать творог и несладкие йогурты вроде греческого. От 50 до 150 граммов каждый день.

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2. Мясо

Речь, конечно, не о колбасах, сосисках и копченостях (они как раз должны быть на вашем столе редко и в ограниченном количестве), а о полноценном мясе, причем в отварном, тушеном или запеченном виде. За один прием пищи надо съедать не более 200 граммов.

  • свинина и красное мясо (говядина, баранина) — 1-2 раза в неделю;

  • птица (курица, индейка и другие виды птицы) — 2-4 раза в неделю;

  • кролик — если едите такое мясо.

3. Рыба

Ее желательно включать не менее 4-6 раз в неделю и съедать по 100-200 граммов за прием. Сюда относится рыба в любом виде: свежая, охлажденная, слабосоленая, запеченная в рукаве, вареная, приготовленная на пару.

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4. Яйца

От 2 до 5 штук в неделю. Предпочтительно есть их в вареном виде или приготовленными на пару.

5. Растительная клетчатка

Каждый день надо съедать несколько порций — всего не менее 500 граммов.

  • Овощи — не менее 400 граммов в сутки.

  • Фрукты/ягоды, желательно сезонные — после завтрака и обеда в виде десерта. Фрукты — по одному какого-то вида (например, яблоко, апельсин, банан), ягоды — не больше стакана в день.

«Разумеется, все должно быть в меру. Овощи, даже самые полезные, не должны употребляться в избытке, так как и они могут растянуть желудок. Чтобы наедаться нормальным количеством пищи, ее нужно научиться тщательно пережевывать», — отметила Зухра Павлова.

А что советуют ученые

Ученые из Гарварда ранее тоже предлагали короткий список продуктов, которые стоит есть ежедневно — для укрепления сердца, иммунитета и продления молодости. Однако и они напоминали не забывать о чувстве меры. Так, в их рейтинге были следующие продукты:

  • орехи;

  • рыба;

  • йогурт (без ароматизаторов и сахара);

  • листовые овощи (брюссельская и обычная капуста, шпинат);

  • киноа — крупа, богатая белком, клетчаткой и витаминами.

Автор текста:Анастасия Романова
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