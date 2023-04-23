Врач Павлова назвала 5 продуктов, которые надо обязательно есть каждый день

Речь, конечно, не о колбасах, сосисках и копченостях (они как раз должны быть на вашем столе редко и в ограниченном количестве), а о полноценном мясе, причем в отварном, тушеном или запеченном виде. За один прием пищи надо съедать не более 200 граммов.