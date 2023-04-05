Защита от тромбов, стройность и еще 3 причины каждый день есть щи или борщ

Борщ, пожалуй, можно назвать самым популярным супом. Его точно хоть раз в жизни попробовал каждый. Есть люди, которые очень любят борщ и довольно часто его готовят. А есть те, у кого в холодильнике в принципе никогда не бывает супа — говорят, что невкусно, или не видят в нем необходимости.

Альтернатива борщу — щи. По сути, у них одинаковый состав, только в щах нет свеклы. Этот суп тоже любят и часто готовят. В чем же польза этих популярных первых блюд?