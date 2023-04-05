Защита от тромбов, стройность и еще 3 причины каждый день есть щи или борщ

Борщ, пожалуй, можно назвать самым популярным супом. Его точно хоть раз в жизни попробовал каждый. Есть люди, которые очень любят борщ и довольно часто его готовят. А есть те, у кого в холодильнике в принципе никогда не бывает супа — говорят, что невкусно, или не видят в нем необходимости.
Альтернатива борщу — щи. По сути, у них одинаковый состав, только в щах нет свеклы. Этот суп тоже любят и часто готовят. В чем же польза этих популярных первых блюд?
Во-первых, это идеально сбалансированные блюда. Что в борще, что в щах белки, углеводы, жиры, витамины и минералы находятся в в оптимальном соотношении. В супах есть витамины группы В, витамины С и К, органические кислоты, фолиевая и пантотеновая кислоты, аминокислоты, каротиноиды, минеральные соли.
Во-вторых, полезность борща и щей прежде всего в бульоне: он активизирует пищеварение и контролирует вязкость крови, разжижая ее, что важно для сосудов и сердца.
В-третьих, мясные борщ и щи содержат белки. Они помогают организму обеспечивать высокую работоспособность. Кроме того, белок питает, надолго насыщает и обеспечивает эффективные обменные процессы.
В-четвертых, борщ и щи — отменные детоксикаторы, которые очищают организм. Это происходит из-за сочетания овощей (свекла, капуста, картофель, морковь, лук, корешки, томаты). Они в отварном и пассированном виде выступают в качестве отличного сорбента, мягко выводят из организма токсины, нитраты и прочие вредные вещества.
В-пятых, щи и борщи, приготовленные на овощном бульоне, — низкокалорийные блюда, употребление которых способствует снижению веса. Поэтому, если вы хотите скинуть несколько килограммов, можете чередовать бульоны: один раз сварили на овощном, в другой — на мясном,
Кстати
Нейтрализовать кислоты, содержащиеся в супах, можно, добавив ложечку сметаны в тарелку борща или щей. Оказывается, она необходима не только для вкуса и пользы, но и потому, что это «система безопасности», защищающая ЖКТ от излишней кислотности супа.
Кому нельзя есть суп
Воздерживаться от употребления супа, если вы совершенно здоровый человек, нет никакой необходимости. Однако есть патологии, при которых от этого блюда все-таки лучше отказаться.
Функциональная диспепсия (боль, чувство тяжести, переполнения в животе после приема пищи). При таком заболевании большой объем жидкости может вызвать ухудшение самочувствия.
Атеросклероз и другие заболевания сердечно-сосудистой системы. При них не рекомендуется есть суп из жирных сортов мяса и рыбы, субпродуктов и птицы с кожей, поскольку такие продукты содержат много холестерина.
Людям с сахарным диабетом противопоказано есть окрошку на квасе или фруктовые супы, а также супы с рисом.
Людям с проблемами лишнего веса подойдет легкий овощной суп, суп на куриной грудке или индейке, суп с постной рыбой.
Пациентам с подагрой, заболеваниями почек и нарушением белкового обмена лучше не включать в свой рацион грибной, бобовый и наваристый белковый бульоны. Лучше выбрать овощной, крупяной или фруктовый суп.