Холоден, мнителен, агрессивен: как по поведению понять, какую психотравму человек получил в детстве

Есть мнение, что склонность к агрессии проявляют те, кто сам пережил насилие; расстройство пищевого поведения возникает из-за того, что ребенка часто оставляли одного, у него не было эмоциональной близости с мамой; трудоголизм — из-за желания снизить высокий уровень тревоги.
Как на самом деле поведение и привычки взрослого человека могут говорить о том, что происходило с ним в детстве? Объясняют психологи.
Психолог лаборатории «Гемотест»
Каждый переживает по-своему
«Важно определить, что такое психологическая травма. Это вред, который психике наносит сильное эмоциональное переживание из-за стрессового события. Яркий пример — насилие над ребенком или смерть близкого, — объясняет психолог Валерия Рыжик. — Травмировать могут и менее драматичные происшествия».
Пережив травму, человек меняется: может стать неуверенным в себе, чрезмерно тревожным, замкнутым или, наоборот, слишком деятельным, демонстративно ярким.
«Каждый пытается совладать с травмой по-своему, — продолжает психолог. — Иногда способом справиться становятся вредные привычки: развивается алкогольная, наркотическая зависимость, игромания, сексуальные аддикции. Кто-то с головой уходит в работу, спорт или часами сидит в телефоне. У некоторых развивается депрессивное состояние, появляются различные компульсии (например, настойчивая потребность грызть ногти), могут возникать и психосоматические заболевания».
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
Психотравмы провоцируют болезни
«Еще в 1985 году терапевт из Сан-Диего Винсент Дж. Феличчи заметил у взрослых пациентов поразительную связь между ожирением и психотравмами, перенесенными ими в детстве. Все 286 опрошенных им человек признались, что, будучи детьми, не чувствовали себя в безопасности. Чтобы успокоить тревогу и страх, они „заедали“ проблемы», — говорит психолог Валерий Гут.
Один из факторов этой закономерности — нарушение привязанности между матерью и ребенком. Если мать сама ребенок — психологически незрелый человек или находится в депрессии, тревожна, то ребенок не получает должной защиты, не чувствует себя в безопасности. И с возрастом эти ощущения никуда не уходят.
«Детский негативный опыт влияет и на ряд заболеваний иммунной и сердечно-сосудистой систем. Об этом писала в своей книге „Осколки детских травм…“ научная журналистка Донна Наказава, — продолжает психолог. — При травмирующем событии система „гипоталамус — гипофиз — надпочечники“ может перепрограммировать стрессовую реакцию таким образом, что активирующее воздействие гормонов стресса сохраняется длительное время. Отсюда — инсульт в 40 лет, мигрени, синдром раздраженного кишечника и даже онкология».
Понять по внешности человека, какие психотравмы у него есть, очень непросто, отмечает эксперт.
«Если человек внешне привлекателен и не имеет явных изъянов, то, вероятнее всего, сильных травм у него не было, — считает Валерий Гут. — Но если мы видим, что человек боится высказываться, не может за себя заступиться, резко реагирует на мелкие замечания или страдает перфекционизмом, можно предположить наличие травмирующих событий в детстве».
Психолог, сексолог
Поведение, которое может говорить о пережитой психотравме
Мнительность и ипохондрия
«Если взрослый человек патологически внимателен к своему здоровью, часто мнителен без повода, это может быть связано с тем, что в детстве он перенес какое-нибудь хроническое заболевание, лечение которого было сопряжено с болью, тревогой и напряжением, — объясняет психолог Анна Тур. — Родители могли чрезмерно опекать болезненного ребенка, ограничивая его во многом, внушая, что он болен, слаб и отличается от своих сверстников».
Излишняя агрессия
«Наказанный физически ребенок — это всегда униженный ребенок. Даже повышенный голос, крик, тем более физические наказания могут вызвать душевную травму, особенно если это происходит постоянно. Родителям кажется, что таким образом они воспитывают ребенка, на самом деле — травмируют, — говорит эксперт. — В результате любых насильственных действий со стороны взрослых, их давления, ребенок испытывает страх, он не уверен в себе, часто агрессивен».
Чувство вины, сложности с общением
«Это может быть следствием предательства в детстве со стороны взрослых, — объясняет Анна Тур. — У ребенка формируется чувство вины, сложности во взаимоотношениях с социумом. Став взрослым, он предъявляет завышенные требования к себе и к будущему партнеру, что иногда становится причиной трудностей в поисках супруга и частых конфликтов в семье».
Боится ошибок, никому не верит
«Как правило, это взрослый, который в детстве был предоставлен сам себе и постоянно ощущал свою ответственность за взрослых, - говорит эксперт. — Это травмированный человек, тяжело привыкающий к новым условиям и людям, он стремится к тотальному контролю всего вокруг, страдает, боится ошибок и всегда испытывает недоверие к миру».
Склонность к созданию кумиров, зависимостям
«Таким может вырасти ребенок, который получил травму отвергнутого — был нежеланным, родители хотели ребенка другого пола или активно пытались малыша переделать, — объясняет Анна Тур. — Эта травма связана с отрицанием своего права быть, стремлением к убеганию, исчезновению. Такие люди во взрослом возрасте склонны к созданию кумиров, зависимостям, фантазиям, стремятся доказать, что они добились того, чего родители от них ждали. Когда партнер в каких-то вопросах их не понимает, для таких людей это трагедия. У них часто бывают сексуальные трудности, они считают себя никому не нужными, ничтожествами, стремятся к уединению. У людей с травмой отвергнутого могут проявляться кожные болезни, аллергии, диабет, депрессия.
Болезненное восприятие отказов, драматизирование и требование внимания
«Так может вести себя взрослый, переживший травму покинутого, брошенности, когда отвергают, отказываются именно от тебя, — говорит психолог. — Например, когда родители уезжают в отпуск, оставляя ребенка, или ребенок пережил смерть мамы или папы, или тяжелый развод родителей, или даже когда рождается другой ребенок и все внимание уделяют ему».
Травма покинутого может проявляться в стремлении человека к постоянному вниманию, контакту, драматизации и вызыванию чувства жалости, склонности к слиянию с кем-то или чем-то. Он испытывает затруднения, когда приходится что-то делать или решать в одиночку, болезненно воспринимает отказы, легко плачет, может манипулировать партнером, вызывать у него чувство вины, считать, что все вокруг виноваты.
«Нередко люди с такой психотравмой жалуются на постоянные боли в спине, у них развиваются астма и бронхиты, болезни надпочечников, близорукость, редкие болезни, требующие длительного внимания», — продолжает эксперт.
Ставит нужды других выше своих собственных, не принимает себя
«Так может проявляться травма униженного — когда ребенок в детстве испытывает родительский гиперконтроль, недостаток свободы, чувство унижения из-за контроля со стороны родителя, обесценивания его чувств и желаний, — говорит психолог. — Такой человек во взрослом возрасте часто стыдится себя и других, боится быть „наказанным“, если слишком наслаждается жизнью. Часто он награждает себя едой, компенсирует свои чувства. Люди с такой травмой также стремятся делать для окружающих все, склонны винить во всем себя и даже брать вину за других».
Стремление к патологическому контролю, нарциссизм и манипулирование
«Когда родители что-то пообещали ребенку и не выполнили, никогда не защищали его и не становились на его сторону — это травма предательства, — объясняет Анна Тур. — Она приводит к стремлению к патологическому контролю, нарциссизму, перфекционизму, человек стремится к доминированию, демонстративности и выглядит так же. Такие люди бескомпромиссны, ненавидят обращаться за помощью, нетерпимы и нетерпеливы, с трудом делятся своими чувствами и мыслями и не показывают своей уязвимости. Они уверены, что все вокруг врут и изменяют».
Холоден, не умеет показать свои чувства
«Если родители были несправедливы по отношению к ребенку, блокировали его индивидуальность, требовали от него быть совершенным и исполнительным, он может получить травму несправедливости — когда подавляется индивидуальность во всех формах в пользу „правильности“, „нормальности“», — говорит психолог.
Такой человек стремится к совершенству, завистлив, отстранен от собственных чувств, часто оправдывается, сомневается в правильности своего выбора, сравнивает себя по принципу «кто лучше — кто хуже», слишком требователен к себе, любит порядок и контролирует себя, безразличен или безжалостен к своему телу, холоден, не умеет показать свои чувства.
«Типичные болезни человека с травмой несправедливости — половое бессилие или фригидность, геморрой, нарушение кровообращения, нарушение функций печени, кожные заболевания, нервозность, бессонница», — рассказывает эксперт.
Не ищите травмы, но и не отказывайтесь от помощи
«Не советую начинать искать все эти психотравмы у себя или своих близких», — предупреждает психолог. Люди на самом деле могут по-разному на них реагировать — все зависит от индивидуальных характеристик и контекста.
«Если во взрослой жизни человек страдает от какой-то зависимости, его преследуют хронические заболевания, разного рода навязчивые состояния, повторяющиеся паттерны поведения в несчастливых отношениях, стоит поискать причины этого в детстве. Проработав психологические травмы, можно стать сильнее, здоровее и счастливее», — рекомендует Валерий Гут.