Холоден, мнителен, агрессивен: как по поведению понять, какую психотравму человек получил в детстве

«Таким может вырасти ребенок, который получил травму отвергнутого — был нежеланным, родители хотели ребенка другого пола или активно пытались малыша переделать, — объясняет Анна Тур. — Эта травма связана с отрицанием своего права быть, стремлением к убеганию, исчезновению. Такие люди во взрослом возрасте склонны к созданию кумиров, зависимостям, фантазиям, стремятся доказать, что они добились того, чего родители от них ждали. Когда партнер в каких-то вопросах их не понимает, для таких людей это трагедия. У них часто бывают сексуальные трудности, они считают себя никому не нужными, ничтожествами, стремятся к уединению. У людей с травмой отвергнутого могут проявляться кожные болезни, аллергии, диабет, депрессия.